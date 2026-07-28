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الرياضة رياضة عالمية

كوكوريّا يفي بوعده بوضع وشم لدي لا فوينتي على ذراعه

مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
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كوكوريّا يفي بوعده بوضع وشم لدي لا فوينتي على ذراعه

مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)

وفى الظهير مارك كوكوريّا بوعدٍ أطلقه قبل تتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو (تموز) الحالي، بعدما كشف، الثلاثاء، عن وشم جديد على ذراعه يحمل صورة مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي.

وتعهّد الظهير الأيسر، في بداية الصيف، بوضع وشم يحمل صورة المدرب إذا أحرزت إسبانيا اللقب، وقد تحقَّق ذلك بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 في النهائي الذي أقيم في 19 يوليو في إيست راذرفورد، بالقرب من نيويورك.

ونشر كوكوريّا، القادم هذا الصيف من تشيلسي الإنجليزي إلى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، صورة الوشم الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، مُرفَقة بعبارة «جرى الوفاء بالوعد».

ويُظهر الوشم دي لا فوينتي مرتدياً بدلة رسمية وحاملاً «كأس العالم» التي رفعها الإسبان، للمرة الثانية في تاريخهم، بعد أولى قبل 16 عاماً في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وكتب زميله في المنتخب ميكل ميرينو، تعليقاً على منشوره على «إنستغرام»: «تاريخي»، في حين وصف نجم كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس الوشم بأنه «رائع».

وانضم كوكوريّا (28 عاماً) إلى ريال مدريد قبيل أول مباراة لإسبانيا في «كأس العالم»، والتي انتهت بتعادل سلبي مُحبِط أمام الرأس الأخضر.

وقال دي لا فوينتي إن تلك المباراة ساعدت في منح الفريق الدافع خلال طريقه نحو التتويج.

وتولّى المدرب، البالغ 65 عاماً، قيادة المنتخب الإسباني خلفاً للويس إنريكي في عام 2022، وقاد «لا روخا» إلى إحراز «كأس أوروبا 2024» و«دوري الأمم الأوروبية 2023»، قبل التتويج الأهم في نهائيات «مونديال أميركا الشمالية».

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كأس العالم كرة القدم رياضة إسبانيا

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