عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يجدد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد

«فيفا» يجدِّد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد (أ.ب)
«فيفا» يجدِّد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد (أ.ب)
TT
TT

«فيفا» يجدد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد

«فيفا» يجدِّد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد (أ.ب)
«فيفا» يجدِّد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد (أ.ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، رسمياً تمديد شراكته مع شركة «فيزا» بعقد طويل الأجل، لتواصل دورها شريكاً رسمياً لتكنولوجيا الدفع، والشريك رفيع المستوى لـ«فيفا» في مسابقاته حول العالم، استمراراً للتحالف الممتد بين الطرفين منذ عام 2007.

ويستعد الطرفان للاحتفاء بالذكرى الـ20 لشراكتهما التاريخية التي انطلقت مع بطولة كأس العالم للسيدات 2007، حيث يستهدف الاتفاق الجديد تعزيز الابتكار، والارتقاء بتجربة الجماهير، وتوفير أحدث تقنيات الدفع وفرص الوصول الحصرية للمشجعين عبر مختلف البطولات العالمية الكبرى.

ويشمل عقد الشراكة تغطية منافسات «كأس العالم للسيدات البرازيل 2027»، التي تُقام للمرة الأولى في قارة أميركا الجنوبية، وكأس العالم 2030، إلى جانب بطولات المراحل السنية ونهائيات الألعاب الإلكترونية، وذلك للبناء على النجاح الذي تحقَّق خلال بطولتَي كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

وقال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية بالاتحاد الدولي لكرة القدم للموقع الرسمي لـ«فيفا»: «شكلت فيزا شريكاً أساسياً للاتحاد الدولي لنحو عقدين من الزمان، ويعكس هذا الاتفاق المُتجدِّد طموحاً مشتركاً للابتكار والإلهام وتقريب المشجعين أكثر من اللعبة على أكبر المسارح في عالم الرياضة. ونحن فخورون بمواصلة العمل إلى جانب شريك يشاطرنا الرؤية ذاتها في إشراك المشجعين، والابتكار، والتأثير في المجتمعات، وتطوير كرة القدم النسائية».

وأوضح فرانك كوبر، مدير شؤون التسويق في شركة «فيزا»: «ستوسِّع فيزا والاتحاد الدولي آفاق التجارب الغنية للمشجعين وطموحات اللاعبين من خلال شراكتهما العريقة، إذ يدرك كلا الطرفين أنَّ البطولات العالمية للاتحاد الدولي لا تصنع لحظات ثقافية فارقة فحسب، بل تولد حركةً تجاريةً من خلال اقتصادات مؤقتة تتيح لفيزا المساعدة في تنشيط مدن بأكملها، بما يدفع عجلة النمو، ويربط بين المجتمعات».

مواضيع
فيفا كأس العالم رياضة سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية

رياضة عالمية «فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية (د.ب.أ)

«فيفا» يتجه لضخ 10 مليارات دولار لدعم الاتحادات الوطنية

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمويل برامج تطوير اللعبة بمبالغ تتجاوز 10 مليارات دولار رهن موافقة الاتحادات الأعضاء.

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة عالمية خافيير تيباس (د.ب.أ)
رياضة عالمية

تيباس ينتقد إنفانتينو: الشفافية ليست كراهية

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مجدداً السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

«الشرق الأوسط» (مدريد )
رياضة عالمية علاقة ترمب بإنفانتنيو أثارت جدلاً قبل مونديال 2026 (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إنفانتينو مطلوب للمثول أمام «الكونغرس» بسبب علاقته بترمب

فتح جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، تحقيقًا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو برفقة الرئيس دونالد ترمب لتسليم كأس العالم لمنتخب إسبانيا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إنفانتينو يهاجم منتقدي مونديال 2026 ويدعوهم للتأمل والصلاة

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات حادة للمشككين، والمنددين بكأس العالم 2026، داعياً إياهم إلى «التأمل، والصلاة».

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية (رويترز)
رياضة عالمية

81 مليون دولار مكاسب المنتخبات العربية من مونديال 2026… والمغرب في الصدارة

حصدت المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 نحو 81 مليون دولار من الجوائز المالية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

بدر بالعبيد (الرياض)