«فيفا» يجدد شراكته مع «فيزا» بعقد طويل الأمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الثلاثاء)، رسمياً تمديد شراكته مع شركة «فيزا» بعقد طويل الأجل، لتواصل دورها شريكاً رسمياً لتكنولوجيا الدفع، والشريك رفيع المستوى لـ«فيفا» في مسابقاته حول العالم، استمراراً للتحالف الممتد بين الطرفين منذ عام 2007.

ويستعد الطرفان للاحتفاء بالذكرى الـ20 لشراكتهما التاريخية التي انطلقت مع بطولة كأس العالم للسيدات 2007، حيث يستهدف الاتفاق الجديد تعزيز الابتكار، والارتقاء بتجربة الجماهير، وتوفير أحدث تقنيات الدفع وفرص الوصول الحصرية للمشجعين عبر مختلف البطولات العالمية الكبرى.

ويشمل عقد الشراكة تغطية منافسات «كأس العالم للسيدات البرازيل 2027»، التي تُقام للمرة الأولى في قارة أميركا الجنوبية، وكأس العالم 2030، إلى جانب بطولات المراحل السنية ونهائيات الألعاب الإلكترونية، وذلك للبناء على النجاح الذي تحقَّق خلال بطولتَي كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

وقال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية بالاتحاد الدولي لكرة القدم للموقع الرسمي لـ«فيفا»: «شكلت فيزا شريكاً أساسياً للاتحاد الدولي لنحو عقدين من الزمان، ويعكس هذا الاتفاق المُتجدِّد طموحاً مشتركاً للابتكار والإلهام وتقريب المشجعين أكثر من اللعبة على أكبر المسارح في عالم الرياضة. ونحن فخورون بمواصلة العمل إلى جانب شريك يشاطرنا الرؤية ذاتها في إشراك المشجعين، والابتكار، والتأثير في المجتمعات، وتطوير كرة القدم النسائية».

وأوضح فرانك كوبر، مدير شؤون التسويق في شركة «فيزا»: «ستوسِّع فيزا والاتحاد الدولي آفاق التجارب الغنية للمشجعين وطموحات اللاعبين من خلال شراكتهما العريقة، إذ يدرك كلا الطرفين أنَّ البطولات العالمية للاتحاد الدولي لا تصنع لحظات ثقافية فارقة فحسب، بل تولد حركةً تجاريةً من خلال اقتصادات مؤقتة تتيح لفيزا المساعدة في تنشيط مدن بأكملها، بما يدفع عجلة النمو، ويربط بين المجتمعات».