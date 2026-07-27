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إنفانتينو يهاجم منتقدي مونديال 2026 ويدعوهم للتأمل والصلاة

جياني إنفانتينو برفقة الرئيس دونالد ترمب لتسليم كأس العالم لمنتخب إسبانيا (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو برفقة الرئيس دونالد ترمب لتسليم كأس العالم لمنتخب إسبانيا (د.ب.أ)
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إنفانتينو يهاجم منتقدي مونديال 2026 ويدعوهم للتأمل والصلاة

جياني إنفانتينو برفقة الرئيس دونالد ترمب لتسليم كأس العالم لمنتخب إسبانيا (د.ب.أ)
جياني إنفانتينو برفقة الرئيس دونالد ترمب لتسليم كأس العالم لمنتخب إسبانيا (د.ب.أ)

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات حادة للمشككين، والمنددين بكأس العالم 2026، داعياً إياهم إلى «التأمل، والصلاة»، مع إشادته بالنجاح الذي حققته البطولة. ورفض إنفانتينو الانتقادات الموجهة إلى «فيفا»، وكأس العالم، متهماً المعارضين بـ«نشر الكراهية، والشائعات الكاذبة».

وأوضح رئيس «فيفا» في منشور مطول عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور اليوم الاثنين أن البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كانت «أبرز نسخة في تاريخ كأس العالم»، و«احتفت بالإنسانية في أبهى صورها». واقترح إنفانتينو على المنتقدين «الأخذ بلحظة للتفكير، أو التأمل، أو الصلاة، أو مشاهدة مباراة كرة قدم»، لأن «عالمناً بحاجة إلى الحب لا الكراهية، والتسامح لا الانقسام، والاحتفال لا الحداد».

وسلط إنفانتينو الضوء على الأجواء السلمية التي شهدتها الملاعب الـ16 المستضيفة للمونديال، مشيراً إلى أن المليارات حول العالم تابعوا منافسات البطولة التي أقيمت بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز). وقال رئيس الاتحاد الدولي: «آسف لأن المباريات قد انتهت الآن، وآسف لأنكم أهدرتم كل ذلك الفرح، والترابط. آسف لأنكم كنتم مستهلكين كلياً بالكراهية، والانتقاد، لدرجة أنكم تفوتون كل ذلك». وأضاف أن «فيفا» واصل عمله بدلاً من الانسياق وراء الشائعات «بينما كنتم تنشرون الكراهية، عملنا بلا كلل لتوحيد البلدان التي تفصلها النزاعات»، مستشهداً بدخول منتخب إيران إلى الولايات المتحدة «دون أي حوادث، أو نزاعات».

ولم يتطرق إنفانتينو إلى الانتقادات الصادرة عن البعثة الإيرانية بشأن قيود التأشيرات التي فرضتها السلطات الأميركية، أو حظر الدخول الذي طال الحكم الصومالي عمر عرتن، بل شدد في المقابل على أن الملايين لم يواجهوا أي عقبات في الحصول على التأشيرات. كما قلل رئيس «فيفا» من أهمية الانتقادات الخاصة بالقرارات التحكيمية، والانضباطية، والتي بلغت ذروتها عقب إلغاء عقوبة الإيقاف الناجمة عن البطاقة الحمراء للاعب الأميركي فولارين بالوغون إثر تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أنه من «المثير للدهشة» أن تصدر هذه الانتقادات من دول تعد فيها مثل هذه الممارسات «أمراً روتينياً ومقبولاً على نطاق واسع». واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلاً: «كرة القدم تدور حول الوحدة لا الانقسام. كرة القدم أكبر من الكراهية، والتمييز»، مؤكداً شعوره بـ«فخر لا يوصف» للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز.

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فيفا كرة القدم كأس العالم رياضة أميركا

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