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رئيس الاتحاد الأفريقي: إنفانتينو خادم مخلص لكرة القدم... وصديق لقارتنا

موتسيبي مع بريشوس رئيسة جامعة كيب تاون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
موتسيبي مع بريشوس رئيسة جامعة كيب تاون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الأفريقي: إنفانتينو خادم مخلص لكرة القدم... وصديق لقارتنا

موتسيبي مع بريشوس رئيسة جامعة كيب تاون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)
موتسيبي مع بريشوس رئيسة جامعة كيب تاون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 (أ.ف.ب)

دافع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بقوة، الأربعاء، عن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، واصفاً إياه بأنه خادم مخلص للعبة وصديق للقارة الأفريقية.

ووجد الإيطالي - السويسري إنفانتينو نفسه عرضة للانتقادات نتيجة قرار «فيفا» تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم التي اختتمت الأحد، إضافة إلى اعتماد فترات التوقف لشرب المياه، وطرح فكرة توسيع النهائيات العالمية إلى 64 منتخباً بعدما أقيمت نسخة 2026 بمشاركة 48 للمرة الأولى.

وقال موتسيبي للصحافيين في جوهانسبرغ: «يُعجبني حبه العميق لكرة القدم، والتزامه الكبير بتطوير اللعبة في العالم، ودعمه لأفريقيا»، مضيفاً أن إنفانتينو «ظل وفياً» لأفريقيا ولعب دوراً مهماً في تطوير كرة القدم في القارة.

وأردف: «لقد لعب جياني دوراً محورياً في توسيع فرص المنتخبات الأفريقية على الساحة العالمية»، في إشارة منه إلى زيادة حصة أفريقيا في كأس العالم بأربعة مقاعد مباشرة إضافية، إلى جانب مقعد عبر الملحق العالمي.

ومُثلت القارة في نسخة 2026 التي اختتمت الأحد بفوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي، برقم قياسي بلغ 10 منتخبات.

ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو الذي تولى رئاسة «فيفا» خلفاً للسويسري سيب بلاتر عام 2016 لإعادة انتخابه في عام 2027 سعياً للفوز بولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

وتتمتع أفريقيا بنفوذ كبير داخل «فيفا»، إذ تضم 54 اتحاداً وطنياً، ما يجعلها أكبر كتلة تصويتية موحدة بين الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصبح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أول اتحاد قاري يعلن دعمه العلني لإعادة انتخاب إنفانتينو، قبل أن ينضم نظيره الأفريقي سريعاً إلى قائمة المؤيدين له أيضاً.

لكن حالة من الاستياء تتصاعد بين بعض الاتحادات الأوروبية والجهات المتحالفة معها، وسط تقارير تفيد بإمكانية ظهور مرشح مدعوم أوروبياً لمنافسة إنفانتينو.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس هذا الأسبوع إن زمن إنفانتينو «قد انتهى»، مضيفاً في تصريحات لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن هناك «نظاماً معيباً في أسسه» سمح له بقيادة الهيئة العالمية لكرة القدم على مدى عقد كامل.

وأضاف تيباس: «إنهم يدمرون صناعة كرة القدم التي توفر عشرات آلاف فرص العمل، من أجل حدث يستمر 40 يوماً فقط ويشمل أقلية من اللاعبين»، في إشارة إلى كأس العالم.

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فيفا جنوب أفريقيا

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