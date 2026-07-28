البلجيكي أوبيندا من يوفنتوس إلى ليون على سبيل الإعارة

انتقل المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبيندا من يوفنتوس الإيطالي إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026 - 2027 مقابل 3.5 مليون يورو، وفق ما أعلن الأخير الثلاثاء.

وبدأ ابن الـ26 عاماً مشواره الكروي في الفئات العمرية لناديي ستاندار لياج وكلوب بروج الذي منحه عقده الاحترافي الأول في موسم 2018 – 2019، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لمدة عامين إلى فيتيس أرنهيم الهولندي.

وفي عام 2022، انتقل إلى لنس الفرنسي الذي أنهى موسم 2022 - 2023 من الدوري المحلي في المركز الثاني، مسجلاً خلاله 21 هدفاً في 42 مباراة، قبل أن يوقع عقداً لمدة خمسة أعوام مع لايبزيغ الألماني الذي أمضى معه موسمين أحرز خلالهما 41 هدفاً مع 18 تمريرة حاسمة.

وأدت هذه الأرقام إلى انتقاله إلى يوفنتوس عام 2025 على سبيل الإعارة مقابل 3.3 مليون يورو، مع بند إلزامي بالشراء بقيمة 42.75 مليون يورو اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2026.

لكن أداءه كان مخيباً الموسم الماضي، إذ سجل هدفين فقط في 34 مباراة.

وخاض أوبيندا 33 مباراة دولية بقميص منتخب بلجيكا سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان ضمن تشكيلة كأس العالم 2022 في قطر، لكنه استبعد عن نهائيات 2026 التي اختتمت قبل أيام.

وكان التعاقد مع مهاجم صريح من مستوى عالٍ أولوية بالنسبة لليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستهل ليون موسمه بخوض الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا أمام سبارتا براغ التشيكي في 4 و11 أغسطس (آب).