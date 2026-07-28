العطوي يوصي الفتح بالتعاقد مع ستة لاعبين جدد

بدأت إدارة نادي الفتح السعودي دراسة التقرير الفني الذي رفعه المدير الفني السعودي خالد العطوي، والمتضمن تقييماً شاملاً للفريق بعد انطلاق فترة الإعداد إلى جانب أبرز الاحتياجات الفنية المطلوبة قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت مصادر بالنادي السعودي أن العطوي أوصى بتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع ستة لاعبين، بواقع ثلاثة محترفين أجانب وثلاثة لاعبين محليين، وذلك بهدف معالجة بعض النواقص الفنية وتعزيز الخيارات في عدد من المراكز، بما يتوافق مع أسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع استمرار معسكر الفريق الخارجي المقام في إسبانيا، والذي يشهد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يركز على رفع المعدلات البدنية والتكتيكية، إلى جانب خوض مباريات ودية تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستويات اللاعبين واختيار العناصر الأنسب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتنتظر إدارة النادي حسم ملف التعاقدات خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في استكمال احتياجات الفريق قبل نهاية المعسكر، لضمان اكتمال الصفوف والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل ضربة بداية الموسم.