عراقجي: كييف أكدت أن هجوم بحر قزوين «غير مقصود»

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، أبلغه، خلال اتصال هاتفي، بأن الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين كان «غير مقصود»، وأن كييف «لا تسعى إلى أي تصعيد».

وأضاف عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، أن إيران لا تسعى أيضاً إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي اعتداء على مواطنيها أو مصالحها «غير مقبول»، مؤكداً ضرورة تعويض الخسائر الناجمة عن الهجوم.

Was assured by Ukrainian FM @andrii_sybiha that the attack on an Iranian ship was unintentional and Ukraine seeks no escalation.Iran does not seek escalation either, but made clear any attack on our citizens or interests is unacceptable. There must be restitution for losses. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 28, 2026

وجاء الاتصال بعد أيام من احتجاج طهران على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت إنه أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني إن الاتصال جاء عقب تنديد إيران بالهجوم، وإنه شدد لنظيره الإيراني على ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية.

وأضاف سيبيها أنه طالب طهران بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا، مؤكداً أن الحرب الروسية على أوكرانيا «غير شرعية ويجب أن تتوقف».

I called Iran’s Foreign Minister @araghchi for a frank conversation. Diplomacy is about direct conversation, even when it’s difficult. I stressed that our goal is to avoid unnecessary escalation.I reiterated that all of Ukraine’s actions are aimed solely at defending our... — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) July 28, 2026

وأكد الوزير الأوكراني أن العملية العسكرية هدفت إلى الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية، وأن كييف «لم تتعمد مطلقاً استهداف سفن مدنية أو مدنيين».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن قواته نفذت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفناً قال إنها كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.

وكان عراقجي قد حذر، الأحد، من أن الهجوم «لن يمر دون رد»، وأبلغ موقف بلاده إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

كما استدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني وسلمته احتجاجاً رسمياً، فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم بأنه «غير قانوني» وتوعد بالرد عليه.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن استهداف السفينة الإيرانية «يعد هجوماً على إيران نفسها»، متهماً أوكرانيا بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية.

وأضاف بيسكوف أن الهجوم يعكس اتساع ما وصفه بـ«التهديد القادم من كييف»، معتبراً أن التعامل معه أصبح أكثر إلحاحاً.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه بحث مع سيبيها التطورات الأخيرة، بما في ذلك ما وصفه بـ«التهديد الذي تشكله إيران»، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع أوكرانيا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تبادل الاتهامات بشأن الدعم العسكري لروسيا، إذ تتهم كييف طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة، بينما تنفي إيران أي مشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية.