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شؤون إقليمية

الاتحاد الأوروبي يندد بـ«اعتداء» إيراني على دبلوماسيين فرنسيين

أعلام الاتحاد ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
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الاتحاد الأوروبي يندد بـ«اعتداء» إيراني على دبلوماسيين فرنسيين

أعلام الاتحاد ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ندد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بـ«اعتداء» نفذته أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيين فرنسيين في طهران، معتبراً أن الحادث يهدد الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل «يدين بشكل لا لبس فيه الاعتداء على اثنين من دبلوماسيي السفارة الفرنسية في طهران، الذي ارتكبته قوات الأمن الإيرانية في 19 يوليو (تموز)».

وأضافت أن الحادث يمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاقيتي فيينا، ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في 20 يوليو أن الدبلوماسيين تعرضا في الليلة السابقة لما وصفه بـ«عمل ترهيبي بالغ الخطورة» من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، موضحاً أن أحدهما تعرض لاعتداء.

وقال إنهما احتجزا من دون مبرر لساعات، وخضعا للاستجواب، وتعرض أحدهما لاعتداء، قبل السماح لهما بالعودة إلى السفارة. وعاد الدبلوماسيان إلى فرنسا الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بـ«تدخل في شؤون إيران الداخلية» من جانب الدبلوماسيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الدبلوماسيين «تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني».

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