ميسي يسجل أول أهدافه بعد وفاة والده في تعادل ميامي

سجل ليونيل ميسي هدفه الأول منذ وفاة والده، إلا أن إنتر ميامي اكتفى بالتعادل 2-2 أمام فيلادلفيا يونيون، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

ومنح النجم الأرجنتيني فريقه ميامي التقدم 2-1 في الدقيقة 26، بعدما أطلق تسديدة يسارية مقوسة بطريقته المعتادة استقرت في الزاوية البعيدة.

واكتفى ميسي باحتفال هادئ مع زملائه، ظهرت خلاله ابتسامة قصيرة على وجهه، قبل أن يؤدي قائد ميامي احتفاله الشهير بالإشارة نحو السماء في ملعب فيلادلفيا.

وكان ميسي حاضراً بقوة في الهدف الأول لميامي قبل ذلك بخمس دقائق، بعدما تابع انطلاقة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل الأخير الكرة برأسه إلى الأميركي الشاب دانيال بينتر، الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة.

ونجح أصحاب الأرض في انتزاع نقطة التعادل بفضل هدفي إنديانا فاسيليف في الدقيقة 11 ونيل بيير في الدقيقة 58.

وقال غييرمو هويوس، مدرب ميامي: «جئنا من أجل الفوز، إلا أننا لم نتمكن من تحقيقه. لسنا سعداء بالتعادل لأننا لا نحبه، والآن علينا محاولة الحصول على الراحة والتفكير في المباراة المقبلة التي ستقام بعد أقل من 72 ساعة»، في إشارة إلى مواجهة تورونتو إف سي السبت.

ورفع ميسي، البالغ 39 عاماً، رصيده إلى 13 هدفاً ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بفارق ثلاثة أهداف خلف الكرواتي بيتر موسى، الذي سجل هدفين لدالاس في فوزه 4-3 على ريال سولت ليك الأربعاء.

وكان نجم ميامي قد أخفق في التسجيل خلال المباراتين اللتين خاضهما منذ عودته من الأرجنتين عقب وفاة والده خورخي في 8 أغسطس (آب).

وخلال المباراتين، خسر ميامي 3-2 أمام ليون المكسيكي ليودع كأس الدوريات، قبل أن يتعرض لهزيمة كبيرة 4-1 أمام ناشفيل في الدوري الأميركي، في مواجهة أهدر خلالها ميسي ركلة جزاء.

وبات ميامي من دون انتصار في آخر أربع مباريات، ويتأخر بفارق سبع نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

وفاز ناشفيل على نيويورك ريد بولز 1-0 الأربعاء.

ليفاندوفسكي يوقع لمعجبيه (أ.ف.ب)

وفي مواجهة جمعت نجمين وصلا حديثاً إلى الدوري الأميركي، سجل روبرت ليفاندوفسكي ركلة الجزاء التي منحت شيكاغو فاير الفوز 2-1 على أورلاندو سيتي بقيادة نجمه أنطوان غريزمان.

وحقق شيكاغو انتصاره السادس توالياً، بينها ثلاثة انتصارات في كأس الدوريات، في مباراة توقفت لأكثر من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومنح بوسو ديتيجاني الضيوف التقدم في الدقيقة الرابعة، وظلت النتيجة على حالها عندما أدى البرق إلى توقف اللعب.

وأدرك ديفيد بريكالو التعادل لأورلاندو بضربة رأس في الدقيقة 52، قبل أن يحصل النجم البولندي ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى شيكاغو في يونيو (حزيران)، على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة داخل المنطقة من المدافع السويدي روبن يانسون.

ونفذ ليفاندوفسكي ركلة الجزاء بنجاح، بعدما أرسل الحارس ماكسيم كريبو إلى الجهة المعاكسة، ليمنح شيكاغو هدف الفوز.

وحصل غريزمان على فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 77 من هجمة مرتدة، إلا أن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.

ورفع الفوز شيكاغو إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، بفارق أربع نقاط خلف ميامي، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.