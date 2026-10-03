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الرياضة رياضة عالمية

صراع خلافة ميسي في «القميص 10» بالأرجنتين

الأسطورة ليونيل ميسي يحتفل بنهاية مشواره الدولي (د.ب.أ)
الأسطورة ليونيل ميسي يحتفل بنهاية مشواره الدولي (د.ب.أ)
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صراع خلافة ميسي في «القميص 10» بالأرجنتين

الأسطورة ليونيل ميسي يحتفل بنهاية مشواره الدولي (د.ب.أ)
الأسطورة ليونيل ميسي يحتفل بنهاية مشواره الدولي (د.ب.أ)

يدخل المنتخب الأرجنتيني مرحلة جديدة بعد انتهاء المسيرة الدولية للأسطورة ليونيل ميسي، ويبقى السؤال الأبرز هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10، الذي ارتداه نجوم كبار مثل ماريو كيمبس ودييغو مارادونا وميسي.

ورغم أن المدرب ليونيل سكالوني لم يحسم هوية صاحب القميص 10، فإنه قرر عدم منحه لأي لاعب خلال المباريات المقبلة أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، حيث نقل عنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قوله: «لا أحد سيرتدي القميص رقم 10 في هذه المباريات. لا يتعين علينا منحه لأي شخص. سننتظر حتى مباراة ليو، وبعدها سنرى ما سيحدث. الفكرة هي أن يصبح القميص ملكاً للاعب واحد».

ويبرز نيكو باز، لاعب وسط كومو البالغ 22 عاماً، بين أبرز المرشحين لخلافة ميسي، بفضل مهاراته وقدرته على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط. وكان ميسي أشاد بقدراته قائلاً: «لديه الكثير من الجودة، وأتمنى أن يواصل التطور».

كما يبرز فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد المعار لفيورينتينا البالغ 19 عاماً، والذي يتميز بقدمه اليسرى وتسديداته القوية وقدرته على المراوغة والتحرك بالكرة. وقال سكالوني عن إمكانية اللعب إلى جانب باز: «يمكنهما اللعب معاً. عادة يبدأ أحدهما، لكن بإمكانهما اللعب معاً».

وتضم قائمة المرشحين أيضاً أليكسيس ماك أليستر، الذي يرتدي القميص رقم 10 مع ليفربول، إلى جانب تياغو ألمادا لاعب ريفر بليت وإنزو فرنانديز لاعب مان سيتي.

ويحمل القميص رقم 10 مكانة استثنائية في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بعدما ارتداه كيمبس في تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 1978، ومارادونا في رحلة حصد لقب مونديال 1986، وميسي في طريق التانغو للفوز بلقب مونديال قطر 2022. وبعدما ظل القميص مرتبطاً بميسي منذ عام 2009، تستعد الأرجنتين الآن لبدء فصل جديد مع لاعب آخر يحمل الرقم الأكثر شهرة في تاريخ البلاد.

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رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)
رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)
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«آسياد 2026»: توتر قديم يعود للواجهة... أزمة بين لاعبتي تنس تايوانيتين

رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)
رباعي لاعبات تايوان يحتفلن بالميداليات الذهبية والفضية لزوجي السيدات بناغويا (رويترز)

أحيت لاعبتا التنس التايوانيتان هسيه سو - وي وتشان هاو - تشينغ خلافهما مجدداً خلال دورة الألعاب الآسيوية السبت، بعدما أبدت تشان غضبها من تجاهل هسيه مصافحتها عقب نهاية نهائي زوجي السيدات في ناغويا.

ولم تتصافح اللاعبتان عقب مباراة متوترة في زوجي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة، عندما صرخت إيلينا أوستابنكو، زميلة هسيه في الملعب، بوجه مدرب تشان في المنطقة المخصصة للاعبات عقب حسم الفوز.

وتبادلت الغريمتان من تايوان لاحقاً الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تلك الواقعة.

وقالت تشان السبت إنها كانت مستعدة لتجاوز كل ذلك بعدما خسرت برفقة وو فانغ - شيين بنتيجة 6 - 4 و4 - 6 أمام هسيه وليانغ إن - شوا في مواجهة تايوانية خالصة على ذهبية الزوجي في مركز هيجاشياما بارك للتنس.

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاماً: «في بطولة أميركا المفتوحة لم أمد يدي لمصافحتها، لأنني لم أجد أي استجابة في مرات سابقة، وشعرت بأنه لا فائدة من إظهار الود لمن يقابله بالبرود».

وتابعت: «لكن اليوم، شعرت بأن هذه المباراة من أجل (تايوان). وقبل انطلاق اللقاء، قررت أن أمد يدي للمصافحة عقب نهايته، لكنني لم أتمكن من مصافحتها مجدداً».

وأشارت تشان إلى أنها شعرت بالإحباط أيضاً خلال الشوط الفاصل عندما صفق مدرب منتخب تايوان لهسيه.

وقالت تشان، التي حصدت ذهبية الزوجي في ألعاب هانغتشو الآسيوية قبل ثلاثة أعوام: «في تلك اللحظة شعرت بإحباط شديد. ففي النهاية، دوره اليوم هو مدرب منتخب».

من جانبها، قللت هسيه، الحائزة على تسعة ألقاب في الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى، من أهمية واقعة رفض المصافحة.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 40 عاماً: «احترام منافسيك في الملعب أمر أساسي، لكن إذا لم يحترمني المنافس، فماذا هناك ليُقال؟ لن أرغب في المصافحة، هذا كل ما في الأمر».

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الرياضة تنس دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

بسبب شغب جماهيرها... الدومينيكان تمنع هايتي من اللعب على ملاعبها

جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)
جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)
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بسبب شغب جماهيرها... الدومينيكان تمنع هايتي من اللعب على ملاعبها

جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)
جمهور هايتي أثار الشغب في الدومينيكان (إ.ب.أ)

حظرت جمهورية الدومينيكان، الجمعة، منتخب هايتي، من اللعب على ملاعبها، وذلك عقب وقوع اضطرابات جماهيرية خلال مباراة في دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، بين الجزيرتين الجارتين.

وأعلن وزير الرياضة كيلفين كروز، هذا الحظر عقب وقوع حوادث قبل المباراة التي أقيمت مساء الخميس عند مداخل ملعب «فيلكس سانشيز» الأولمبي في سانتو دومينغو.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من المشجعين وهم يقتحمون بعض المداخل، مما أدى إلى إتلاف إحدى البوابات.

وقال كروز: «ما رأيناه بخصوص البوابة في ملعب (فيلكس سانشيز)، وهو منشأة رياضية كلف بناؤها ملايين البيزوهات لتكون في أبهى حلة، أمر غير مقبول»، مشيراً إلى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع عدم الانضباط.

وأيد لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان هذا القرار، وقال: «موقف وزير الرياضة هو موقف الحكومة».

ولم يرد اتحاد هايتي لكرة القدم على الفور على طلب للتعليق على الحظر.

وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس» بعد المباراة، وصف الاتحاد تلك المباراة بأنه «ليلة جميلة لهايتي، ليلة جميلة للجزيرة التي نتشاركها»، مضيفاً: «على أرض الملعب، المنافسة؛ وخارج الملعب، احترام الجار».

وفازت هايتي 4-1 بالمباراة، بعدما سجل مهاجم سندرلاند ويلسون إيزيدور هدفين.

ورفعت هايتي رصيدها بهذا الفوز إلى تسع نقاط في المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد جمهورية الدومينيكان عند ست نقاط.

وقد تم تصوير إيزيدور وهو يقول «هيسبانيولا هي هايتي». وهيسبانيولا هي جزيرة كاريبية تتشاركها جمهورية الدومينيكان وهايتي، اللتان تشهد علاقاتهما خلافات مستمرة بشأن قضايا الهجرة وأمن الحدود.

ووصف خوسيه ديشان، رئيس اتحاد الدومينيكان لكرة القدم، تصريح إيزيدور، بأنه «عدم احترام للسيادة الوطنية»، وقال إن الاتحاد سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) والكونكاكاف.

ولم يرد الفيفا والكونكاكاف على الفور على طلبات التعليق.

وقالت سفارة هايتي في سانتو دومينغو إن التصريحات، التي أُدلي بها «في خضم المنافسة والحدة التي تميز الأحداث الرياضية» لا تعكس موقف الحكومة الهايتية، وشكرت السلطات في الدومينيكان على تنظيم الحدث.

وأضافت السفارة في بيان: «لا يجب أن تؤدي المنافسات الرياضية إلى التشكيك في علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل التي يجب أن تسود بين الدولتين».

ولطالما اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين هايتي وجمهورية الدومينيكان بالتوتر، وكثفت حكومة أبي نادر عمليات ترحيل الهايتيين المقيمين بصورة غير قانونية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما تعهدت بترحيل ما يصل إلى 10 آلاف شخص أسبوعياً.

وسبق أن تأثرت الرياضة بالنزاعات بين الجارتين.

وفي عام 2023، بعدما أغلق أبي نادر الحدود على خلفية نزاع بشأن قناة أقامتها هايتي على نهر ماساكري المشترك بين البلدين، طلبت وزارة الرياضة الهايتية من اتحاد كرة القدم التوقف عن إقامة مباريات المنتخب الوطني في جمهورية الدومينيكان.

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الرياضة رياضة عالمية

دي يونغ يقترب من العودة لبرشلونة

الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)
الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)
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دي يونغ يقترب من العودة لبرشلونة

الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)
الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة (رويترز)

يعود فريق برشلونة إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل بعد فترة راحة استمرت تسعة أيام، ومع ذلك واصل اللاعبون المصابون العمل على برامج تعافيهم خلال هذه الفترة.

ومن بين اللاعبين الذين لم يتوقفوا عن العمل، يبرز اسم فرينكي دي يونغ؛ إذ استعرض اللاعب الهولندي، السبت، التقدم الكبير الذي أحرزه في مرحلة التأهيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً بوضوح تام التزامه تجاه النادي الكاتالوني وتفانيه من أجل ناديه.

ويمر دي يونغ بالمرحلة الأخيرة من التعافي بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي تعرض لها الصيف الماضي خلال كأس العالم. ويخطط لاعب خط الوسط الهولندي، الذي اختار العلاج التحفظي بدلاً من الجراحة، للانضمام تدريجياً إلى التدريبات الجماعية بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك عندما يستأنف برشلونة تدريباته عقب فترة الراحة التي منحها المدرب فليك للاعبين غير المشاركين في المباريات الدولية.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد كان تقدمه ملحوظاً للغاية خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، وهو ما أظهره اللاعب الدولي الهولندي (29 عاماً) عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت؛ إذ نشر صوراً من مجمع تدريبات النادي تظهره وهو يركض، ويتعامل مع الكرة، ويغير وتيرة حركته، ويؤدي تمارين في صالة الألعاب الرياضية. كما شارك صورة لقميصه تظهر عليه كلمة «بارسا» بوضوح، مما يعكس التزامه العميق تجاه النادي.

وبعد نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد العديد من زملائه في الفريق، بالإضافة إلى لاعبين محترفين آخرين، بحالته البدنية. ومن بين هؤلاء: لامين يامال، وتير شتيغن، وجيرارد مارتن، وداني أولمو، وكوبارسي، وإريك غارسيا، وأديمي، ورونالد أراوخو، وفيرجيل فان دايك...

وسيعود دي يونغ، الذي عانى من كثرة الإصابات في المواسم الأخيرة، تدريجياً وببطء شديد إلى التدريبات الجماعية والمباريات. ونظراً لغيابه عن الملاعب لأشهر طويلة، لا أحد يرغب في المخاطرة بحدوث انتكاسة.

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