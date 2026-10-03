صراع خلافة ميسي في «القميص 10» بالأرجنتين

يدخل المنتخب الأرجنتيني مرحلة جديدة بعد انتهاء المسيرة الدولية للأسطورة ليونيل ميسي، ويبقى السؤال الأبرز هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10، الذي ارتداه نجوم كبار مثل ماريو كيمبس ودييغو مارادونا وميسي.

ورغم أن المدرب ليونيل سكالوني لم يحسم هوية صاحب القميص 10، فإنه قرر عدم منحه لأي لاعب خلال المباريات المقبلة أمام بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، حيث نقل عنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قوله: «لا أحد سيرتدي القميص رقم 10 في هذه المباريات. لا يتعين علينا منحه لأي شخص. سننتظر حتى مباراة ليو، وبعدها سنرى ما سيحدث. الفكرة هي أن يصبح القميص ملكاً للاعب واحد».

ويبرز نيكو باز، لاعب وسط كومو البالغ 22 عاماً، بين أبرز المرشحين لخلافة ميسي، بفضل مهاراته وقدرته على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط. وكان ميسي أشاد بقدراته قائلاً: «لديه الكثير من الجودة، وأتمنى أن يواصل التطور».

كما يبرز فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد المعار لفيورينتينا البالغ 19 عاماً، والذي يتميز بقدمه اليسرى وتسديداته القوية وقدرته على المراوغة والتحرك بالكرة. وقال سكالوني عن إمكانية اللعب إلى جانب باز: «يمكنهما اللعب معاً. عادة يبدأ أحدهما، لكن بإمكانهما اللعب معاً».

وتضم قائمة المرشحين أيضاً أليكسيس ماك أليستر، الذي يرتدي القميص رقم 10 مع ليفربول، إلى جانب تياغو ألمادا لاعب ريفر بليت وإنزو فرنانديز لاعب مان سيتي.

ويحمل القميص رقم 10 مكانة استثنائية في تاريخ الكرة الأرجنتينية، بعدما ارتداه كيمبس في تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 1978، ومارادونا في رحلة حصد لقب مونديال 1986، وميسي في طريق التانغو للفوز بلقب مونديال قطر 2022. وبعدما ظل القميص مرتبطاً بميسي منذ عام 2009، تستعد الأرجنتين الآن لبدء فصل جديد مع لاعب آخر يحمل الرقم الأكثر شهرة في تاريخ البلاد.