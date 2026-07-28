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العالم الولايات المتحدة​

إدارة ترمب تدخل تعديلا على آلية بت طلبات اللجوء لتسريع الترحيل

مجموعة من طالبي اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجموعة من طالبي اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك (أرشيفية - أ.ف.ب)
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إدارة ترمب تدخل تعديلا على آلية بت طلبات اللجوء لتسريع الترحيل

مجموعة من طالبي اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجموعة من طالبي اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء تعديل آلية بت ملفات طالبي اللجوء بما يتيح تسريع ترحيل مئات الآلاف منهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوة ترمي إلى تقليص التراكم في ملفات اللجوء العالقة. وبموجب التعديل ستُحال بعض طلبات اللجوء مباشرة على قضاة الهجرة في وزارة العدل من دون إجراء مقابلة مع موظف مختص في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS).

وقالت الوزارة إن الآلية الحالية «تسمح فعليا بمنح الأجانب فرصة ثانية للجوء»، لافتة إلى أن التعديل «سيقصّر الوقت الإجمالي الذي يستغرقه موظفو اللجوء وقضاة الهجرة لبت طلبات اللجوء». وأضافت أن التعديل قد يطال ما يصل إلى 444 ألفا و724 قضية، أي 31 في المئة من أصل 1,43 مليون قضية متراكمة في ملفات اللجوء.

وقال مدير دائرة المواطَنة والهجرة جوزيف إدلو في بيان «لقد جرى استغلال نظام اللجوء لفترة طويلة جدا لأغراض التسويف والحصول على تصاريح العمل، لا لتقديم طلبات حماية مشروعة». وتابع «إن نظام اللجوء في الولايات المتحدة مخصص لحماية الأشخاص الذين لديهم مخاوف حقيقية من الاضطهاد. وستسهم هذه القاعدة في توجيه الموارد نحو البت السريع في طلباتهم، بدلا من استنزافها من قبل من يسعون إلى استغلال ثغرات النظام».

وقال المستشار القانوني الممثل لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال إن الآلية الجديدة ستعمل على «تحسين الكفاءة والوفاء» بتعهّد ترامب تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.

وكان ترمب تعهّد خلال حملته الرئاسية طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وقد اتّخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض إجراءات ترمي إلى تسريع وتيرة الترحيل والحد من عمليات عبور الحدود.

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