«أستون فيلا» يعلن ضم سوزوكي رسمياً

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي قادماً من نادي بارما الإيطالي.
ولم يعلن النادي قيمة ومدة التعاقد، واكتفى، في بيان قصير نشره على موقعه الإلكتروني، بتأكيد أن الحارس الدولي الياباني انضم للفريق في صفقة انتقال نهائية.
وُلد سوزوكي في الولايات المتحدة، ونشأ في أوراوا باليابان، وخاض مباراته الأولى مع فريق أوراوا ريد دياموندز بعمر 18 عاماً.
وبعدما لعب لفترة مع فريق سينت ترويدن البلجيكي، قضى سوزوكي الموسمين الماضيين مع بارما.
ولعب سوزوكي 22 مباراة دولية مع المنتخب الياباني.