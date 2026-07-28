ألواح الاهتزاز الرياضية… هل تقوي العضلات والعظام؟

تنتشر ألواح الاهتزاز (Vibration Plates) بشكل متزايد في صالات الرياضة وعيادات الأطباء، كما تحظى بترويج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ادعاءات بأنها تساعد في تقوية العضلات، وتحسين كثافة العظام، وتنشيط الدورة اللمفاوية.

ويشرح تقرير نشرته مجلة «هيلث»، ما إذا كان الحديث عن فوائد ألواح الاهتزاز يستند إلى أدلة علمية كافية، أم أنها مجرد اتجاه جديد في عالم الصحة واللياقة.

ما ألواح الاهتزاز؟

ألواح الاهتزاز هي منصات رياضية تهتز بسرعة أثناء وقوف الشخص عليها أو جلوسه أو ممارسة بعض الحركات فوقها.

وتعمل هذه الأجهزة عبر اهتزازات صغيرة تتراوح عادة بين 1 و2 مليمتر في حركات صعود وهبوط أو من جانب إلى آخر.

ويُعتقد أن هذه الاهتزازات تحفّز العضلات على إرسال إشارات إلى الحبل الشوكي، ما يؤدي إلى انقباضات عضلية متكررة. والفكرة الأساسية هي أن الضغط الناتج عن هذه الانقباضات يدفع الجسم إلى التكيف وتقوية العضلات، على غرار ما يحدث أثناء التمارين التقليدية.

هل تساعد ألواح الاهتزاز فعلاً في تحسين صحة الجسم؟

رغم أن آلية عمل ألواح الاهتزاز تبدو منطقية من الناحية النظرية، فإن الأدلة العلمية المتوفرة لا تزال محدودة، ولا تدعم جميع الادعاءات المنتشرة حول فوائدها.

وفي ما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسات والخبراء:

قد تساعد في تحسين كثافة العظام لكن الأدلة غير حاسمة

تشير بعض الأبحاث إلى أن الاهتزاز قد يكون له دور محتمل في دعم كثافة العظام.

وتخضع العظام باستمرار لعمليات بناء وتجديد، لكن هذه القدرة تتراجع مع التقدم في العمر بسبب انخفاض بعض الهرمونات، مثل هرمون الإستروجين، ما يزيد خطر فقدان كثافة العظام وهشاشتها، خصوصاً لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وقد تساعد ألواح الاهتزاز في تعريض العظام لإجهاد ميكانيكي قد يحفّزها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة الحالية ليست قوية بما يكفي لإثبات تأثير واضح.

وقال بول زالزال، جراح العظام وعضو الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، إن العظام تستجيب للإجهاد، لكن «الأبحاث ما زالت متباينة، ولا توجد أدلة قاطعة تثبت أن ألواح الاهتزاز تزيد كثافة العظام بدرجة كبيرة».

لذلك، قد تكون هذه الأجهزة خياراً مساعداً للأشخاص غير القادرين على ممارسة أنواع كثيرة من التمارين، لكنها لا ينبغي أن تحل محل تمارين حمل الأوزان والأنشطة التي تتضمن تأثيراً على العظام، والتي تعد أكثر فاعلية للحفاظ على قوتها.

تأثير محدود على قوة العضلات والتعافي

توجد أدلة أفضل تدعم إمكانية مساهمة ألواح الاهتزاز في تحسين قوة العضلات والتعافي بعد التمارين.

وأوضح براد وينينغ، جراح العظام، أن استخدام هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تحسن في قوة العضلات بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.

لكن هذه النسبة تبقى أقل بكثير من تأثير تمارين المقاومة، التي قد ترفع القوة العضلية بنسب أكبر بكثير.

وتعمل ألواح الاهتزاز عبر إجبار العضلات على الانقباض والاسترخاء مرات عديدة في الثانية، ما قد يساعد في تحفيزها، إلا أن الدراسات لا تزال غير كافية لدعم الادعاءات الكبيرة حول تأثيرها.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدامها بعد التمارين قد يساعد في تسريع التخلص من حمض اللاكتيك المتراكم في العضلات، ما قد يساهم في تقليل الشعور بالتعب وتسريع التعافي.

تحسين التوازن... الفائدة الأكثر وضوحاً

يرى بعض الخبراء أن تحسين التوازن قد يكون من أكثر الفوائد التي تدعمها الأدلة المتوفرة حول ألواح الاهتزاز.

وتشير الدراسات إلى أن استخدامها قد يساعد بدرجة معينة في تحسين القدرة على التوازن، ما قد يقلل خطر السقوط، خصوصاً لدى كبار السن.

وقال زالزال إن هذه الفائدة مهمة جداً مع التقدم في العمر، لأن السقوط قد يرتبط بمضاعفات خطيرة مثل إصابات الرأس وكسور الورك.

هل تساعد في تنشيط الجهاز اللمفاوي؟

تُروّج ألواح الاهتزاز أحياناً على أنها تساعد في «تصريف السوائل اللمفاوية»، لكن الأدلة العلمية حول هذا الأمر لا تزال محدودة.

يعتمد الجهاز اللمفاوي جزئياً على انقباض العضلات لتحريك السوائل داخل الجسم. وبما أن الاهتزازات تسبب انقباضات عضلية متكررة وسريعة، فقد تساعد نظرياً في تحفيز ما يُعرف بـ«المضخة العضلية» التي تدعم تدفق الدم والسوائل.

وأظهرت بعض الدراسات التي شملت أشخاصاً يعانون من الوذمة الشحمية (حالة تسبب تراكم الدهون بشكل غير طبيعي ومتناسق) أن إضافة الاهتزاز إلى جلسات التصريف اللمفاوي اليدوي قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في حجم الأطراف.

لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة لإثبات تأثير مباشر لهذه الأجهزة على التصريف اللمفاوي.

هل ينصح باستخدام ألواح الاهتزاز؟

بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بقوة بدنية وتوازن جيد، لا يبدو أن استخدام ألواح الاهتزاز يسبب أضراراً كبيرة، وقد يقدم بعض الفوائد المحدودة.

لكن من المهم إدراك أن الأدلة العلمية حول كثير من فوائدها المزعومة ما زالت ضعيفة، وأنها ليست بديلاً عن ممارسة الرياضة المنتظمة.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل استخدامها في حال وجود:

-عملية استبدال مفصل سابقة.

-إصابة حديثة.

-كسر خطير سابق.

-مشكلات كبيرة في التوازن.

ويؤكد الخبراء أن أفضل طريقة للحفاظ على قوة العضلات والعظام تبقى ممارسة التمارين المناسبة، مثل تمارين المقاومة والعلاج الطبيعي عند الحاجة، بينما يمكن استخدام ألواح الاهتزاز كعامل مساعد فقط وليس كبديل.