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الرياضة رياضة عالمية

صاحب أجمل أهداف المونديال... كابرال: الجائزة شرف استثنائي

سيدني لوبيش كابرال (رويترز)
سيدني لوبيش كابرال (رويترز)
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صاحب أجمل أهداف المونديال... كابرال: الجائزة شرف استثنائي

سيدني لوبيش كابرال (رويترز)
سيدني لوبيش كابرال (رويترز)

أكد سيدني لوبيش كابرال، مدافع طرابزون سبور التركي ومنتخب الرأس الأخضر، أن تتويجه بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026 يعد «شرفاً استثنائياً وحلماً لكل لاعب»، معرباً عن امتنانه الكبير لكل من صوّت له.

وسجل كابرال هدفاً في الدقيقة 12 من الشوط الإضافي الأول أمام الأرجنتين في دور الـ32 للمونديال، بعدما راوغ أليكسيس ماك أليستر وسدّد كرة قوية في الزاوية العليا لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز ليعادل النتيجة 2 - 2، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني اللقاء لصالحه بنتيجة 3 - 2.

وقال كابرال للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لقد كان الأمر سريالياً بكل بساطة، هذه المرة الثانية التي أسجل فيها هدفاً بهذه الطريقة، لكن تسجيله في بطولة مثل كأس العالم يجعله أكثر تميزاً ولحظة ستُحفر في ذاكرتي للأبد».

وأضاف متحدثاً عن احتفاله مع صديقته في مدرجات ملعب ميامي: «عندما سجلت الهدف، كل ما أردته هو الركض والاحتفال لكي أكون قريباً من أحبائي وصديقتي التي كانت بجانبي في أصعب اللحظات. كان شعوراً لا يمكن وصفه».

وتطرّق كابرال، المولود في هولندا لأبوين ينتميان للرأس الأخضر، إلى الإنجاز التاريخي لمنتخب بلاده في مشاركته الأولى بالمونديال وتأهله من مجموعة ضمت إسبانيا وأوروغواي والسعودية، قائلاً: «أثبتنا أن منتخب الرأس الأخضر قادر على لعب كرة القدم على أعلى مستوى. أكثر ما يثلج صدري هو رؤية هذا العدد الكبير من الناس الذين باتوا يعرفون بلدنا وشعبنا ولاعبينا».

وأوضح: «كنا فريقاً منظماً للغاية ومتماسكاً. نفذنا خطة المدرب بإتقان، وكنا المنتخب الوحيد في البطولة الذي لم يستقبل أي هدف أمام إسبانيا التي توجت باللقب لاحقاً». واختتم حديثه بالقول: «هذا هو الإرث الأكبر الذي تركناه، لكن هذه ليست سوى البداية. هناك جيل جديد يشق طريقه، وأنا على يقين بأننا سنعود أقوى وأكثر إصراراً على صناعة التاريخ».

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