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الرياضة رياضة عالمية

منافسة صعبة تنتظر هيولماند مع أتلتيكو مدريد

مورتن هيولماند (رويترز)
مورتن هيولماند (رويترز)
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منافسة صعبة تنتظر هيولماند مع أتلتيكو مدريد

مورتن هيولماند (رويترز)
مورتن هيولماند (رويترز)

يستعد الدنماركي مورتن هيولماند لبدء موسمه الحافل بالتحديات مع أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي في ظل كثرة المنافسين بالفريق.

ويعد هيولماند اللاعب الوحيد من بين صفقات أتلتيكو الثلاث (جريمالدو وكانج-إن لي اللذان لم ينضما بعد للفريق) الذي يتدرب تحت قيادة سيميوني منذ أسابيع. وبطبيعة الحال، سيكون هو الوحيد الذي سيخوض أولى دقائق لعبه بقميص الفريق أمام خيتافي، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ولن يكون من السهل على لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق حجز مكان أساسي في التشكيلة.

فمع وجود بابلو باريوس لاعباً أساسياً بلا منافس في مركز لاعب خط الوسط الارتكاز، سيتعين على الدنماركي التنافس مع كاردوسو، الذي عاد لتوه من إصابة أبعدته عن كأس العالم، ومع كوكي، الذي بدا الموسم الماضي وكأنه سيكون بديلاً، لكنه انتهى به المطاف كأحد لاعبي أتلتيكو الأساسيين.

ويستعد هيولماند (27 عاماً) لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني، وسبق له اللعب في إيطاليا وألمانيا والبرتغال، ولديه خبرة في البطولات القارية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

الآن، ومع مواجهة خيتافي كأول خصم له، يبدأ هيولماند رحلته الشخصية لكسب ثقة المدرب الأرجنتيني.

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كرة القدم رياضة الدوري الإسباني إسبانيا

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