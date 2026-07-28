بلاتر: العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترمب تضر كرة القدم

هاجم سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، وانتقد الخطة التي كشفت عنها صحيفتا «تايمز» و«تليغراف» في بريطانيا، التي تتضمن إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية، مع تخصيص نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من رأسمالها للمستثمرين من القطاع الخاص.

وأثارت هذه الخطة التي تقدر قيمتها بحوالي 17.3 مليار يورو جدلاً واسعاً في أوساط كرة القدم العالمية، ووصفها بلاتر بأنها تهديد صريح لجوهر اللعبة.قال بلاتر: «العلاقة القوية بين رئيس فيفا والرئيس الأميركي دونالد ترمب وصلت إلى أبعاد تضر كرة القدم، هذه اللعبة ليست للبيع».

يتزامن تصريح بلاتر مع اعتراض شديد على مشروع إنفانتينو الجديد، إذ شدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان على أن «روح وحوكمة كرة القدم ليست للبيع».

ويتخوف الكثيرون من تنامي الأفكار الاستثمارية وتوغل القطاع الخاص في كرة القدم من خلال زيادة عدد مرات إقامة بطولة كأس العالم، أو زيادة عدد الفرق المشاركة فيه، أو منح الاستضافة للدول وفقاً لمعايير تجارية في المقام الأول.

وتزداد أيضاً اتهامات تضارب المصالح والضغوط على فيفا مع ترشيح إنفانتينو لرئاسة الهيكل الاستثماري المزعوم بعد انتهاء ولايته القادمة للفيفا في 2031.