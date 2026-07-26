سواريز يقود إنتر ميامي للفوز السادس توالياً بالدوري الأميركي

سجَّل القناص الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليقود إنتر ميامي لتحقيق فوز صعب 1 - صفر على سي إف مونتريال، فجر اليوم (الأحد)، في الدوري الأميركي للمحترفين.

وتعرَّض المكسيكي خيرمان برتيرامي مهاجم إنتر ميامي لخطأ أدى لإصابته وفقدانه الوعي ونقله بسيارة الإسعاف، إثر اصطدام قوي بالرأس مع مدافع مونتريال إفراين موراليس، ولم تصدر أي تفاصيل فورية حول مدى إصابة المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا أو حالته الصحية.

وسدَّد سواريز ركلة الجزاء بهدوء على يسار الحارس سيباستيان بريزا، مُسجِّلاً هدفه التاسع هذا الموسم والسادس في آخر 3 مباريات، ليمنح إنتر ميامي انتصاره السادس على التوالي.

وغاب ليونيل ميسي عن أول مباراتين لإنتر ميامي منذ فترة التوقف الخاصة بكأس العالم عقب حلول الأرجنتين في وصافة البطولة. وفي المقابل، سجَّل كاسيميرو الذي شارك مع منتخب البرازيل في المونديال، ظهوره الأول في الدوري الأميركي مع الفريق بعد مسيرة حافلة وناجحة مع العملاق الإسباني ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.