سكالوني يوجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني بعد خسارة نهائي «المونديال»

خرج مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عن صمته الذي استمر ثلاثة أعوام، على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور، ووجّه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الأرجنتينية، عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، في نهائي «مونديال 2026».

وأعرب سكالوني عن حاجته لبعض الوقت لترتيب أفكاره والتعبير عن المشاعر المختلطة التي عاشها، كما قدّم اعتذاره للشعب الأرجنتيني عن عدم تمكنه من إهداء البلاد لقباً جديداً في «كأس العالم» يمنحهم لحظات من الفرح.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الاثنين، عن سكالوني تأكيده أن الفوز الحقيقي يكمن في القيم والمبادئ التي قدّمها الفريق، واصفاً لاعبيه بـ«المقاتلين» ومُثنياً على الروح القتالية والإصرار والصمود بوجه انتقادات الفئات غير المُلمة بخبايا الفريق.

ووجّه سكالوني شكره العميق لكل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين والعاملين في «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم» والجماهير المساندة، دون التطرق إلى مستقبله في منصب المدير الفني لمنتخب «التانغو».

واختتم سكالوني رسالته بعبارة «من يمتلك صديقاً أرجنتينياً فهو يمتلك كنزاً حقيقياً».