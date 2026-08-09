ميسي يعود إلى الأرجنتين لتوديع والده الراحل

وصل ليونيل ميسي إلى الأرجنتين لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، سنده الثابت طيلة السنوات الصعبة التي عاشها النجم العالمي خلال مراهقته في برشلونة، وذلك قبل مراسم الوداع المقررة الأحد.

وتوفي والد المتوّج بالكرة الذهبية 8 مرات ليل الجمعة - السبت عن عمر ناهز 68 عاماً في إحدى مصحات مدينة روزاريو. ولم يُعلن عن سبب الوفاة.

ووصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة خاصة آتياً من الولايات المتحدة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، وكان معظمهم يرتدي اللون الأسود، وفق ما عاينته «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان.

توفي والد المتوّج بالكرة الذهبية 8 مرات ليل الجمعة - السبت عن عمر ناهز 68 عاماً (د.ب.أ)

وبعد هبوط الطائرة عند الساعة الـ20:40 بالتوقيت المحلي (الـ23:40 بتوقيت غرينيتش)، وفقاً لسلطات المطار، استقل ميسي سيارة فان رافقتها سيارات شرطة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة خورخي ميسي الأحد في إطار عائلي خاص ببلدة بيريس المجاورة لمسقط رأسه روزاريو، شمال بوينس آيرس، بحضور ليونيل وأفراد عائلته، وفق ما علمته «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصادر رسمية محلية.

الطائرة التي تقل ميسي لحظة هبوطها في المطار (إ.ب.أ)

وكان «الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم»، ونادي برشلونة الذي استقبل ميسي عندما كان في الـ13 من عمره، من أوائل الجهات التي تقدمت بالتعازي. وقال النادي الكتالوني في بيان: «يشكر نادي برشلونة خورخي ميسي على التزامه تجاه نادينا، وعلى ثقته بنا خلال بدايات ومسيرة ابنه ليو الكروية في سنواتها الزاهرة».

وفي إنتر ميامي الأميركي؛ حيث يلعب ميسي منذ عام 2023، خاض زملاؤه مباراة مونتيري السبت وهم يضعون شارات سوداء.

وكان خورخي ميسي شخصية محورية طيلة مسيرة ابنه، إذ كان مدربه الأول، والأب الذي ترك كل شيء لمرافقته إلى إسبانيا، ثم الوكيل الذي تفاوض باسمه على عقود ضخمة.

عمل خورخي بقطاع الصناعات المعدنية في روزاريو، الواقعة على بعد 340 كيلومتراً شمال بوينس آيرس، كما كان يشرف على فرق الفئات العمرية في نادي غراندولي المحلي. وهو من منح قائد الأرجنتين المستقبلي فرصته الأولى للعب عندما كان في الـ4 من عمره على ملاعب الأحياء الترابية التي اعتاد الأطفال الأرجنتينيون اللعب فيها.

وتغيّرت حياته بالكامل عام 2000 عندما دعا برشلونة الموهبة الصاعدة، الذي كان يبلغ 13 عاماً آنذاك، للانتقال إلى كتالونيا لمتابعة العلاج من نقص هرمون النمو، بالتزامن مع اللعب في فرق الناشئين بالنادي.

عندها ترك خورخي وظيفته المستقرة في الأرجنتين وزوجته وأطفاله الثلاثة الآخرين، وانتقل إلى إسبانيا مع ليونيل.

وفي ما بعد، أبرم خورخي أول عقد لابنه مع برشلونة، ليصبح وكيل أعماله وممثله الوحيد، أولاً في برشلونة ثم في باريس سان جيرمان الفرنسي وميامي.

غير أن حياته لم تخلُ من الجدل.

وسائل الإعلام توثق وصول إكليل من الزهور إلى خارج مقبرة «إل برادو» حيث من المنتظر نقل رفات خورخي ميسي (رويترز)

ففي عام 2013، اتهمت السلطات الإسبانية الأب والابن باستخدام شبكة من الشركات في بريطانيا وسويسرا وبيليز وأوروغواي، خلال الفترة بين عامي 2007 و2009، لتحصيل عائدات حقوق صورة لاعب كرة القدم والتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.

وأُغلقت القضية عام 2017 بعد فرض غرامات بلغت ملايين الدولارات.

وفي عام 2019، واجه خورخي وليونيل، إلى جانب «مؤسسة ليونيل ميسي»، اتهامات جديدة في إسبانيا تتعلق بجرائم ضريبية مزعومة والاحتيال وغسل الأموال. وأُسقطت هذه القضية الثانية عام 2021.