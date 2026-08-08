ميسي يسافر إلى الأرجنتين لحضور جنازة والده

غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الولايات المتحدة متوجهاً إلى بلاده، السبت، عقب وفاة والده خورخي ميسي عن عمر 68 عاماً، وذلك لحضور جنازته في مدينة روزاريو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ميسي كان على علم بتدهور حالة والده، وسارع فور تلقيه نبأ وفاته إلى ترتيب رحلة إلى الأرجنتين.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني موجوداً مع فريقه إنتر ميامي قبل ساعات من مواجهة مونتيري المكسيكي في كأس الدوريات، قبل أن يسمح له النادي بالمغادرة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، فيما لم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت المباراة ستؤجل.

ومن المقرر وصول ميسي إلى الأرجنتين، مساء السبت، حيث سيقام عزاء خاص في روزاريو، مسقط رأسه.

ولعب خورخي ميسي دوراً بارزاً في مسيرة نجله منذ طفولته، ورافقه في انتقاله إلى برشلونة، حيث بدأت رحلة ليونيل التي قادته لاحقاً إلى أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.