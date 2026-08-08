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«فيفا» يحذر خصوم إنفانتينو: الانتخابات تحكمها الأنظمة لا الاتهامات

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية (إ.ب.أ)
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية (إ.ب.أ)
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«فيفا» يحذر خصوم إنفانتينو: الانتخابات تحكمها الأنظمة لا الاتهامات

شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية (إ.ب.أ)
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية (إ.ب.أ)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفضه القاطع لأي عملية تتعلق بانتخاب رئيس الاتحاد لا تتوافق مع نظامه الأساسي وإجراءاته الديمقراطية وإطار الحوكمة المعتمد، مشدداً على أن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو انتُخب ديمقراطياً من قبل الاتحادات الأعضاء، ولا يزال يمارس مهامه بتفويض منها.

وجاء موقف «فيفا» في بيان منسوب إلى متحدث باسمه، في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة برئاسة الاتحاد الدولي، حيث أشار إلى أن موقفه يأتي تماشياً مع البيانات الأخيرة الصادرة عن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إضافة إلى المناقشات التي جرت مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية من مختلف أنحاء العالم.

وشدد «فيفا» على أنه «لن يدعم أو يسهّل أو يتسامح مع أي عملية تتعلق بانتخاب رئيس تتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد، أو الإجراءات الديمقراطية، أو إطار الحوكمة المعتمد»، مؤكداً في الوقت نفسه أن رئيس الاتحاد الدولي انتُخب بطريقة ديمقراطية من قبل الاتحادات الأعضاء، ويواصل أداء مهامه استناداً إلى التفويض الذي منحته إياه.

واعتبر الاتحاد الدولي أنه بات من الواضح بشكل متزايد وجود ما وصفه بـ«جهود منسقة ومستمرة» من جانب بعض الأطراف بهدف تقويض «فيفا» ورئيسه، موجهاً رسالة إلى الجهات التي لا تحظى بدعم الاتحادات الأعضاء بألا تحاول تحقيق أهدافها من خلال الاتهامات والتلميحات أو نشر معلومات مضللة، بعدما لم تتمكن من تحقيقها عبر العمليات الديمقراطية المعتمدة داخل المؤسسة الدولية.

وتطرق البيان إلى التقارير الإعلامية التي تناولت «فيفا» ورئيسه خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنها تضمنت ادعاءات غير مدعومة بأدلة، إلى جانب مزاعم قال الاتحاد الدولي إنه يمكن إثبات عدم صحتها بشكل واضح.

وشدد «فيفا» على ضرورة عدم التعامل مع التكهنات والتلميحات باعتبارها حقائق، مؤكداً أن تكرار أي ادعاء لا يحوله إلى حقيقة، في إشارة إلى ما يعتبره الاتحاد حملة تستهدف المؤسسة ورئيسها في المرحلة الحالية.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (أ.ب)

ودافع الاتحاد الدولي عن المسيرة المهنية لإنفانتينو، مشيراً إلى أنه كرّس أكثر من 30 عاماً من حياته المهنية لخدمة كرة القدم الأوروبية والعالمية، وأسهم خلال تلك الفترة في إحداث تغييرات كبيرة في اللعبة، ولا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد والفرص في مختلف أنحاء كرة القدم العالمية.

وأكد «فيفا» أن التغيير من شأنه بطبيعته أن يتحدى بعض المصالح الراسخة، لكنه شدد على أن الاختلاف مع هذه التغييرات لا يمكن أن يكون مبرراً لمحاولات تقويض التفويض الديمقراطي لرئيس الاتحاد الدولي أو المؤسسة التي انتُخب من أجل قيادتها.

في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الدولي ترحيبه بما وصفه بـ«التدقيق المشروع» في عمل المؤسسة، لكنه أوضح أن التدقيق لا يمنح الحق في تحريف الحقائق أو تضخيم الادعاءات التي لا تستند إلى أدلة أو اختلاق قضايا جانبية هدفها عرقلة التقدم الذي يعمل الاتحاد على تحقيقه.

وتوعد «فيفا» بالتصدي بشكل مباشر وحازم لأي تقارير يعتبرها غير دقيقة أو مضللة، مؤكداً أنه لن يتردد في الرد عندما يرى أن المعلومات المنشورة بشأن الاتحاد أو رئيسه لا تعكس الحقائق.

واختتم الاتحاد الدولي بيانه بالتشديد على أن مسؤوليته الأساسية تبقى تجاه اتحاداته الأعضاء الـ211 وتجاه كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أنه لن يسمح بتشتيت تركيزه أو حرف مساره عن العمل على تعزيز المنظمة والوفاء بالتزاماته تجاه الاتحادات الأعضاء ومواصلة الجهود الرامية إلى جعل كرة القدم عالمية بحق.

وأكد «فيفا» أن تركيز رئيس الاتحاد الدولي وإدارته سيبقى منصباً بشكل كامل على هذه المهمة، مشدداً على أن المؤسسة أصبحت «أكثر تصميماً من أي وقت مضى» على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها.

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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