إصابة في الركبة تبعد روجر فيرنانديز عن مواجهة الاتحاد والجزيرة

علمت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن البرتغالي روجر فيرنانديز، محترف فريق الاتحاد، تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية، ستبعده عن مواجهة الجزيرة الإماراتي المقررة، الثلاثاء.
وسيخضع فيرنانديز لفحوصات طبية في المركز الطبي الدولي، الراعي الطبي للنادي، للوقوف على طبيعة الإصابة وتحديد مدى خطورتها ومدة غيابه المتوقعة.
وفي سياق التحضيرات للمواجهة، تغادر بعثة الاتحاد، الأحد، على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيخوض الفريق حصتين تدريبيتين قبل المباراة المرتقبة أمام الجزيرة ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.