الفيحاء يعزز صفوفه بالبرازيلي لازارو والبرتغالي أوليفيرا

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع الثنائي البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز والبرتغالي باولو أوليفيرا، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027.
وانضم المهاجم البرازيلي لازارو إلى الفيحاء قادماً من نادي النجمة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما تعاقد النادي مع المدافع البرتغالي باولو أوليفيرا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم ذاته.
وجرت مراسم توقيع العقدين في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم.
وسبق للازارو تمثيل عدد من الأندية، من بينها فلامنغو وبالميراس في البرازيل وألميريا الإسباني، كما توج مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2019.
في المقابل، يمتلك أوليفيرا خبرة أوروبية بعدما سبق له تمثيل فيتوريا غيماريش وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا في البرتغال، إلى جانب تجربته مع رين الفرنسي.
وعبّر اللاعبان عن سعادتهما بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكدين تطلعهما إلى تقديم أفضل ما لديهما والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.
وشارك لازارو وأوليفيرا في تدريبات الفريق، ليصبحا جاهزين للمشاركة في المواجهة الافتتاحية أمام نيوم خارج الديار ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، بعد اجتياز الإجراءات والفحوصات اللازمة.