تحضيرات الدوري السعودي: الدرعية يمطر شباك الخلود بثلاثية

اختتم فريق الدرعية مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، بفوزه على الخلود بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.
وسجل أهداف الدرعية كلايتن جياندي عند الدقيقة 30، وأوسكار رودريغيز هدفين عند الدقيقتين 39 و41، فيما أحرز أكوا هدف الخلود الوحيد عند الدقيقة 53.
وشهدت الودية مشاركة الوافد الجديد، المدافع الدولي الكونغولي شانسيل مبيمبا، في أول ظهور له بقميص الدرعية.
ويفتتح الدرعية موسمه يوم الخميس 13 أغسطس (آب)، بمواجهة الأهلي عند الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
في المقابل، يبدأ الخلود موسمه بمواجهة الاتحاد يوم 15 أغسطس (آب)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.