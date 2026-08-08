نيوم يطلب من الاتحاد استعارة فيصل الغامدي لموسم واحد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها في نادي الاتحاد، لطلب خدمات لاعب الوسط الدولي فيصل الغامدي بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك في إطار تحركات النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وينتظر نادي نيوم رد إدارة الاتحاد بشأن العرض المقدم، وسط ترقب لحسم مستقبل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة النادي في إتمام الصفقة ودعم خط وسط الفريق بعنصر يملك خبرة محلية ودولية.
ويُعد الغامدي، البالغ من العمر 24 عاماً، من اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي الأول، حيث شارك مع الأخضر في كأس أمم آسيا 2023، كما خاض تجارب مع أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب تجربة احترافية مع نادي جينك البلجيكي.
وفي حال موافقة الاتحاد على العرض، سيكون الغامدي أمام محطة جديدة في مسيرته مع نيوم، الذي يواصل تحركاته في سوق الانتقالات استعداداً لمشاركته في منافسات الموسم الرياضي الجديد.