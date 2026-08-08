«تطوير البلد» راعياً بلاتينياً لنادي الاتحاد

أعلنت شركة «تطوير البلد»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع اتفاقية رعاية بلاتينية مع نادي الاتحاد، تمثل مرحلة جديدة من الشراكة بين الطرفين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون عبر محتوى وتجارب ومبادرات مشتركة تعزز ارتباط جماهير النادي بمدينة جدة، وتقرّبهم من جدة التاريخية وتجاربها، وتسهم في دعم حيوية المكان ومجتمعه واقتصاده المحلي.

تأتي هذه الرعاية نظراً للأهمية الثقافية والتاريخية التي يتمتع بها نادي الاتحاد حيث يعتبر النادي جزءاً لا يتجزأ من إرث منطقة جدة التاريخية، ويعد محطة أساسية في تطور الرياضة المحلية، وذلك باعتباره أقدم نادٍ رياضي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس النادي في مدينة جدة عام 1927. كما تجسد الاتفاقية التزام شركة «تطوير البلد» بالحفاظ على التراث الرياضي والثقافي وتفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلد، وتعزيز دور النادي كعنصر أساسي في بناء مجتمع مزدهر ومترابط.

رعاية «تطوير البلد» للاتحاد ستُفعّل من خلال مجموعة من الأصول الإعلامية والتسويقية (نادي الاتحاد)

وبهذه المناسبة، صرّح جميل غزنوي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد»، قائلاً: «يمثل نادي الاتحاد أحد أبرز مكونات الذاكرة الرياضية والاجتماعية لمدينة جدة، وتجمعنا به علاقة راسخة حيث أصبحت شراكتنا أحد أكثر الشراكات المحلية قدرةً على صناعة قيمة تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية. ومع توسيع نطاق شراكتنا اليوم فإننا نطمح إلى ترجمتها بشكل أكبر كتجارب ومبادرات تقرّب المجتمع من جدة التاريخية، وتدعم حيوية المكان، وتحقق قيمة ملموسة للزوار والمجتمع والأعمال المحلية».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرياضة والثقافة تمتلكان قدرة استثنائية على توحيد المجتمع وإبراز هوية المدن، ما يجعل من هذه الشراكة فرصة للتعريف بالتحول النوعي الذي تشهده جدة التاريخية ضمن مبادرة إعادة إحيائها، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تحتفي بإرثها الثقافي وتواكب تطلعات المستقبل، وبقدرتها على تقديم تجارب مستدامة تجمع بين الرياضة والثقافة والمكان، وتعزز ارتباط الأجيال الشابة بجدة التاريخية».

من جانبه، قال دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد: «يرتبط نادي الاتحاد ارتباطاً وثيقاً بمدينة جدة وجماهيرها، وتمثل هذه الشراكة فرصة لتوسيع دور النادي، وتقديم مبادرات تقرّب جماهيره من جدة التاريخية وتجاربها الثقافية والمجتمعية. ونتطلع إلى العمل مع شركة «تطوير البلد» لتقديم قيمة ملموسة للجماهير والمدينة».

وبموجب الاتفاقية، ستُفعّل الرعاية من خلال مجموعة من الأصول الإعلامية والتسويقية، إلى جانب مبادرات مجتمعية وفعاليات مرتبطة بالموسم الرياضي، تستهدف توسيع مشاركة الجماهير في تجارب جدة التاريخية، والتعريف بمشاريع الشركة ومبادراتها، مما يعكس التزام شركة «تطوير البلد» بالمساهمة في إعادة إحياء جدة التاريخية وتعزيز استدامتها الاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة، الرامية للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتنويع الاقتصاد الوطني وتمكين الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والثقافة.

وتعمل شركة «تطوير البلد»، بوصفها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على تنفيذ مشاريع نوعية تعيد الحياة إلى منطقة جدة التاريخية، وتحويلها إلى منظومة اقتصادية مزدهرة، تجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية واستثمارها لمستقبل واعد.