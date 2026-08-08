برايتون يقسو على روما بثلاثية وديّاً

تلقى روما الإيطالي هزيمة ثقيلة أمام مضيّفه برايتون الإنجليزي صفر/ 3 السبت، في ختام جولته التحضيرية القصيرة في إنجلترا استعداداً للموسم الجديد.
وسجل جورجينيو روتر الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة الـ29، قبل أن يضيف السويدي الدولي ياسين العياري الهدف الثاني في الدقيقة الـ40، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.
وجاءت الخسارة لتختتم جولة روما في إنجلترا بشكل مخيب، بعدما استهلها بهزيمة مفاجئة أمام كارديف سيتي 1 /4 قبل أن يفوز على نيوبورت كاونتي 4/1.