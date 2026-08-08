العثور على جثث 5 متسلقين فُقدوا العام الماضي في النيبال

انتشلت فرق الإنقاذ في النيبال جثث 5 متسلقين، بينهم 3 أجانب، جرفتهم انهيارات ثلجية خلال العام الفائت على جبل يالونغ ري قرب الحدود التبتية، وفق ما أعلن مسؤول محلي، السبت.

وقال المسؤول في منطقة غوريشانكار بيسواش كاركي: «عُثر على 5 جثث، 3 أجانب ونيباليَّين، كانوا مفقودين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت».

وأضاف أن السلطات المحلية تعمل على انتشال جثتيْ المتسلقَين النيباليين، بالإضافة إلى متسلق إيطالي - كندي، وآخر ألماني، وثالث إيطالي.

وكانت انهيارات ثلجية قد جرفت المتسلقين في نوفمبر 2025 على سفوح جبل يالونغ ري الذي يبلغ ارتفاعه 5630 متراً، والواقع على الحدود بين النيبال والتبت.

وأشار المسؤول المحلي إلى أنّ أبناء المنطقة وفرق الإنقاذ عثروا على الجثث، الخميس.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية مانوج كومار لاما إنّ مروحية وصلت إلى الموقع الجمعة، مضيفاً: «سيقوم فريقنا بانتشال الجثامين بواسطة المروحية حالما يتحسن الطقس».