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لماذا تعاقد ريال مدريد مع ديوماندي... وماذا سيقدم للفريق؟

لاعب ساحل العاج مرّ برحلة صعود سريعة ومذهلة في طريقه إلى «الفريق الملكي»

فاز ديوماندي (وسط) بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لموسم 2025 - 2026 (أ.ف.ب)
فاز ديوماندي (وسط) بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لموسم 2025 - 2026 (أ.ف.ب)
    لندن: «الشرق الأوسط»
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لماذا تعاقد ريال مدريد مع ديوماندي... وماذا سيقدم للفريق؟

فاز ديوماندي (وسط) بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لموسم 2025 - 2026 (أ.ف.ب)
فاز ديوماندي (وسط) بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني لموسم 2025 - 2026 (أ.ف.ب)

أعلن ريال مدريد عن إبرامه صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع يان ديوماندي، الذي تألق في كأس العالم مع منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) بعدما قدم أداءً رائعاً في الدوري الألماني الممتاز الموسم الماضي مع لايبزيغ. تم الإعلان رسمياً عن انضمام الجناح البالغ من العمر 19 عاماً، في صفقة قد تتجاوز - حسب موقع «إي إس بي إن» - 130 مليون يورو.

بذلك، ينضم ديوماندي إلى مارك كوكوريا، وبرناردو سيلفا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريز، وكارلوس إسباي في قائمة المنضمين إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي الملكي لمنح المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو تشكيلة قادرة على منافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني الممتاز، بعد عامين من غياب النادي عن الألقاب الكبرى.

برز المهاجم الإيفواري هدفاً مفاجئاً لريال مدريد الشهر الماضي، مع أن استعداد النادي لإبرام صفقة بهذا الحجم هذا الصيف لم يكن مفاجئاً: فقد وعد الرئيس فلورنتينو بيريز بتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو للاعب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد في يونيو (حزيران) الماضي.

والآن، يقع على عاتق مورينيو في استغلال قدرات وإمكانات هؤلاء اللاعبين المنضمين حديثاً لتكوين فريق قوي، حيث ينضم ديوماندي إلى كيليان مبابي وجود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور في خط هجوم مدجج بالنجوم.

ديوماندي وفرحة هزّ الشباك المصرية في كأس الأمم الأفريقية (أ.ف.ب)

ليست المرة الأولى لديوماندي في إسبانيا

في الواقع، لا تُعدّ هذه هي المرة الأولى له في ملعب «سانتياغو برنابيو»، فقد واجه ديوماندي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز، وإن كان ذلك لمدة أربع دقائق فقط، حيث دخل بديلاً في وقت متأخر مع ليغانيس في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد في مارس (آذار) 2025. وكان ديوماندي قد رُشِّح لمالكي ليغانيس السابقين، مجموعة «بلو كرو سبورتس» - مجموعة تضم أندية عدة مقرها هيوستن، تكساس - ضمن مشروع لاكتشاف المواهب الأفريقية الشابة.

تدرب ديوماندي في أكاديمية «دي إم إي» في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، وبعد خضوعه للتجربة في أندية عدة، من بينها بورنموث، ورينجرز، وكريستال بالاس، وتشيلسي - والتي، حسب شبكة «إي إس بي إن» لم تُكلل بالنجاح بسبب المطالب المالية لوكلائه آنذاك - وقّع في النهاية مع ليغانيس عندما بلغ 18 عاماً، وانضم إليه في يناير (كانون الثاني) 2025.

فضّل ليغانيس اتباع نهج حذر مع لاعبه الجديد، فضمه في البداية إلى الفريق الرديف لكي يحصل على بعض الوقت للتأقلم.

لكن كل ذلك تغيّر عندما شاهده المدير الفني آنذاك، بورخا خيمينيز، في مباراة تدريبية للمرة الأولى.

قال خيمينيز لموقع «ذا كوتشز فويس» الشهر الماضي: «كانت مباراة ودية ضد فريقنا الرديف. عندما كان يستحوذ على الكرة، كان يراوغ اللاعبين ويمر منهم بسهولة، ثم يستحوذ على الكرة مرة أخرى ويكرر الأمر. لم يتردد في القيام بذلك، حتى وهو يلعب ضد الفريق الأول. لم يكن يهتم بمن يقف أمامه. لديّ مقطع فيديو لتلك الحصة التدريبية، وأنصح بمشاهدته».

اقتنع خيمينيز به على الفور، وقال: «غداً، سيتدرب معنا». شارك ديوماندي في 10 مباريات في الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة بين مارس ومايو (أيار) 2025، بما في ذلك تلك الدقائق على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ومباراة أساسية ضد برشلونة. هبط ليغانيس إلى دوري الدرجة الأولى، لكن ديوماندي منحه شيئاً مختلفاً. وفي المباراة التي انتهت بتعادل ليغانيس بهدفين لمثلهما أمام منافسه على الهبوط إشبيلية، أضاع ديوماندي فرصة تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وكانت نقاط الفوز ستضمن بقاء ليغانيس في الدوري.

وأضاف خيمينيز: «يتحدث الناس عن خطئه في الدقيقة الـ95 لأنه لم يُسجل. لكن بالنسبة لي، لم يكن خطأً. الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه الوصول إلى تلك الكرة هو يان. لولا يان، لما كانت الفرصة موجودة من الأساس». ومع هبوط ليغانيس لدوري الدرجة الأولى، اشتدت المنافسة على ضم ديوماندي. وكان هناك احتمال لانتقاله إلى موناكو، قبل أن يتدخل لايبزيغ - المعروف بدعمه المواهب الشابة - ويدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغة 20 مليون يورو.

ديوماندي يحتفل مع زملائه في لايبزيغ بالفوز على إينترخت فرانكفورت في الدوري الألماني (إ.ب.أ)

لقد كانت خطوة ذكية للغاية، فقد فاز ديوماندي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني الممتاز لموسم 2025- 2026، وهي جائزة سبق أن فاز بها نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسيه.

كانت أرقام ديوماندي مذهلة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن خمسة لاعبين فقط في الدوري الألماني الممتاز أسهموا في تسجيل أهداف أكثر من ديوماندي الذي ساهم في تسجيل 20 هدفاً (12 هدفاً و8 تمريرات حاسمة)، وأن أربعة لاعبين فقط صنعوا فرصاً خطيرة أكثر من فرصه الـ17. ولم يُحاول أي لاعب، حتى أوليسيه نفسه، القيام بمراوغات أكثر من ديوماندي، الذي حاول القيام بـ214 مراوغة، بنسبة نجاح مُذهلة بلغت 55.1 في المائة.

المنافسة التي واجهها ريال مدريد للتعاقد معه

كان كل من ليفربول وباريس سان جيرمان حريصَين على ضم ديوماندي. وعندما قرر ليفربول عدم مواصلة اهتمامه، عُدَّ باريس سان جيرمان المرشح الأبرز للتعاقد معه، وكان النادي الباريسي هو الوجهة المُفضلة للجناح الإيفواري قبل أن يتدخل ريال مدريد.

لم يكن عقد اللاعب الممتد حتى عام 2030، وما ترتب عليه من مطالب لايبزيغ برسوم انتقال باهظة، العامل المُعقد الوحيد للصفقة، فقد صرّحت مصادر إعلامية بأن بعض الأندية الكبرى التي كانت تُتابع ديوماندي كانت لديها مخاوف بشأن التداعيات المُحتملة لقضيتين قانونيتين جاريتين، إحداهما تتعلق بدعوى رفعها وكيل أعماله السابق ضد ممثليه الحاليين، شركة «روك نيشن»، والأخرى تتعلق بحقوق صورة اللاعب.

مع ذلك، تحرك ريال مدريد بسرعة وحسم الأمر. وألقت مصادر مُقرّبة من ريال مدريد باللوم على لايبزيغ في التأخير، مُدّعيةًً وجود مفاوضاتٍ حول بنود رسوم الانتقال، في حين نفى المدير الإداري للايبزيغ، مارسيل شيفر، أن تكون المعارك القانونية الجارية مع وكلاء سابقين سبباً في ذلك.

أين سيلعب ديوماندي؟

لعب ديوماندي في مركز الجناح الأيمن مع لايبزيغ الموسم الماضي؛ لكن مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم؛ ونظراً للاعبين الآخرين المتاحين، لعب في مركز الجناح الأيسر. لكن هجوم ريال مدريد في حاجة ماسة إلى تعزيز مركز الجناح الأيمن.

في الموسم الماضي، لم يتمكن أي من رودريغو، أو فرنكو ماستانتونو، أو إبراهيم دياز من إثبات جدارته لاعباً أساسياً في هذا المركز.

لا يستمتع رودريغو باللعب في هذا المركز، وأفادت مصادر في بداية الموسم الماضي بأنه طلب من المدير الفني السابق، تشابي ألونسو، النظر في إشراكه في مركز الجناح الأيسر.

كما تعرض اللاعب البرازيلي لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في مارس الماضي، ولم يُحدد موعد لعودته حتى الآن.

شارك ماستانتونو في 23 مباراة في الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي، لكنه لم يقدم أداءً مُرضياً، حيث سجل هدفاً واحداً فقط دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة، في حين لم يُقدم دياز، خلال مواسمه الثلاثة مع ريال مدريد، أداءً مقنعاً يؤهله ليكون لاعباً أساسياً.

وفي التدريبات التحضيرية للموسم الجديد حتى الآن، والتي تضمنت خوض مباراتين وديتين ضد ألكوركون وليغانيس، ومباراة ودية مع فيورنتينا، اعتمد مورينيو على خطة 4 -2 -3 -1، حيث بدأ ماستانتونو ثم دومفريز في مركز الجناح الأيمن.

ونظراً للحاجة إلى إشراك كل من مبابي وفينيسيوس في خط الهجوم؛ يبدو الجناح الأيمن الخيار الأمثل لديوماندي.

واجه مدربو ريال مدريد الثلاثة خلال الموسمين الماضيين - كارلو أنشيلوتي، وألونسو، وألفارو أربيلوا - صعوبة في بناء فريق متماسك يضم نجوم النادي الثلاثة ذوي النزعة الهجومية: مبابي، وفينيسيوس، وبيلينغهام. في الوقت الراهن، يواجه مورينيو تحدياً يتمثل في إضافة مهاجم رابع إلى هذه النوعية من اللاعبين، وهو ديوماندي، إلى جانب إيجاد التوازن والصلابة والانضباط الذي افتقر إليه الفريق في تشكيلاته السابقة.

ديوماندي بصحبة زملائه في منتخب ساحل العاج وفرحة الفوز على كوراساو والتأهل لدور الإقصائيات في المونديال (رويترز)

لا يقتصر تميز ديوماندي على كونه لاعباً موهوباً يمتلك مهارات استثنائية، بل يتعدى ذلك لأنه يُعدّ بمثابة قصة نجاح ملهمة. نشأ ديوماندي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وقرر منذ صغره أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، أو على الأقل كان يحلم بذلك، وكان مستعداً لتقديم تضحيات كبيرة لتحقيق هدفه. في التاسعة من عمره، لعب ديوماندي مع نادي إنتر فوت سود كوموي، وهو نادٍ يقع بالقرب من الحدود مع غانا - على بُعد 70 ميلاً من منزله. عاش ديوماندي بمفرده تقريباً، وكان يتعين عليه أن يدبّر أموره بموارد شحيحة.

اتخذ خطوة أكثر جرأة عندما غادر كوت ديفوار وهو في الخامسة عشرة من عمره للعب كرة القدم في الولايات المتحدة، حيث التحق بمدرسة ثانوية وهو لا يجيد اللغة الإنجليزية في البداية. كانت موهبته واضحة للجميع، ومع ذلك لم تخلُ مسيرته نحو الاحتراف من العقبات والتحديات. باءت محاولاته الكثيرة في أوروبا بالفشل. وقال في وقت لاحق: «حتى فرق الرديف في الدوري الأميركي لم ترغب في ضمي، ولم أكن أعرف السبب. لم يوضحوا لي الأمر قط. تولى الكبار كل شيء، واستمروا في اصطحابي إلى مختلف أنحاء أوروبا، والجميع كان يرفضني».

وبينما بدا أن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضمه، أعلن بطل أوروبا رسمياً انسحابه من المنافسة على التعاقد مع اللاعب قبل بضعة أيام، مُشيراً إلى وجود مشاكل مع الوكالة التعاقدية خلال المفاوضات. أما بالنسبة لديوماندي، فيبدو أن مسيرته التصاعدية ستستمر في العاصمة الإسبانية.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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