واشنطن تدين ممارسات بكين في بحر الصين الجنوبي

جددت الولايات المتحدة السبت اتهام الصين باتباع سياسة زعزعة الاستقرار قرب شعاب سكاربورو المرجانية، المتنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي، متذرعة بإنشاء محمية طبيعية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان: «ترفض واشنطن محاولات الصين المتكررة لفرض محميتها الطبيعية الوطنية على شعاب سكاربورو المرجانية، وحرمان الصيادين الفلبينيين من الوصول إلى مناطق صيدهم التقليدية».
وأضاف أنّ الولايات المتحدة تدين «محاولة أحادية أخرى من جانب الصين لاستخدام ذرائع بيئية وقانونية مشكوك فيها، مدعومة بإجراءات قسرية، لتأكيد مزاعمها الإقليمية والبحرية».
ونشرت الصين حديثاً قواعد جديدة لإدارة المحمية الطبيعية التي أنشأتها العام الماضي حول شعاب سكاربورو المرجانية.
وتتنازع الصين والفلبين السيادة على هذه الشعاب المرجانية الغنية بالموارد السمكية التي تسيطر عليها بكين.
وتتكرر المواجهات بين بكين ومانيلا بالقرب من الجزر المتنازع عليها، وقد شهد شهر يوليو (تموز) الماضي سلسلة من الحوادث في هذا السياق.
وتطالب الصين، استناداً إلى ذرائع تاريخية، بالسيادة على معظم الجزر الصغيرة، والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي.