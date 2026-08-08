نجل بايدن: تفشّى السرطان في جسد رئيس أميركا السابق مصحوباً بآلام شديدة

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده تجاوز العظام وانتشر إلى مناطق أخرى، وإنه يسبب له آلاماً شديدة.

وذكر هانتر بايدن في المقابلة المصورة التي أذيعت أمس (الجمعة) مع برنامج «نيوزنايت» التابع لـ«بي بي سي» أن «السرطان تفشى، وانتقل إلى عظامه وما وراءها... إنه مؤلم للغاية وموهن جداً من جوانب عديدة».

ورفض متحدث باسم الرئيس الديمقراطي السابق البالغ من العمر 83 عاماً اليوم (السبت) التعليق على المقابلة التي أجراها هانتر بايدن.

هانتر بايدن (رويترز)

وكشف بايدن في مايو (أيار) 2025؛ أي بعد أقل من أربعة أشهر من مغادرته البيت الأبيض، تشخيص إصابته بـ«نوع عدواني» من سرطان البروستاتا، قائلاً في ذلك الوقت إن المرض انتشر إلى عظامه.

وقال متحدث باسم بايدن في أكتوبر (تشرين الأول) إنه يخضع للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

وكان بايدن أكبر شخص سناً يفوز برئاسة الولايات المتحدة عند انتخابه في 2020.

وخضعت صحة بايدن الجسدية وصفاء ذهنه للتدقيق خلال فترة رئاسته من 2021 إلى 2025.

وحضر بايدن حفل افتتاح مكتبة باراك أوباما الرئاسية في يونيو (حزيران) في شيكاغو. وشغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد أوباما من 2009 إلى 2017.

ومن المقرر صدور مذكرات بايدن الرئاسية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).