ريال مدريد يهزم فرينتسفاروش في مباراة ودية بالمجر

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً على مضيفه فرينتسفاروش المجري بنتيجة 2 - 1، السبت، في مباراة ودية أقيمت في العاصمة بودابست ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وافتتح ماريو ريفاس التسجيل لريال مدريد في الدقيقة الـ42 بضربة رأس، مستفيداً من عرضية أليكس سيريا، قبل أن يضيف الوافد الجديد كارلوس إسبي الهدف الثاني في الدقيقة الـ49، بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي.

وقلص محمد كودرو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ57، بعدما استغل عرضية من الجهة اليمنى.

فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد يتنافس على الكرة مع كالوم أودودا لاعب فرينتسفاروش (أ.ف.ب)

وأجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، بمشاركة فينيسيوس جونيور ورودريغو وأنطونيو روديغر وبرناردو سيلفا، الذي خاض دقائقه الأولى بقميص الفريق.

وحافظ النادي الملكي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصاره الثاني خلال فترة الإعداد، على أن يواجه ديبورتيفو لاكورونيا، الأربعاء، قبل لقاء شالكه في وقت لاحق من الشهر.

مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو يصافح فيدريكو فالفيردي خلال المباراة الودية أمام فرينتسفاروش على ملعب «غروباما أرينا» (رويترز)

وقبل المباراة، أقيمت مراسم لإحياء ذكرى أسطورة ريال مدريد والكرة المجرية فيرينتس بوشكاش، في كاتدرائية القديس استيفان في بودابست.

ومثّل ريال مدريد في المراسم خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للنادي، والنجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، حيث وضعا باقة من الزهور في موقع دفن بوشكاش.

وانضم بوشكاش إلى ريال مدريد عام 1958 واستمر معه حتى 1966، مسجلاً 242 هدفاً في 262 مباراة، وتوج بثلاثة ألقاب لكأس أوروبا وخمسة ألقاب للدوري الإسباني، إلى جانب كأس الإنتركونتيننتال وكأس ملك إسبانيا.