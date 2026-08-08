الأهلي يتحرك لضم مارك كاسادو من برشلونة

دخل النادي الأهلي السعودي في تحركات جدية للتعاقد مع الإسباني مارك كاسادو، لاعب برشلونة، ضمن مساعيه لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتواصل الأهلي مع إدارة برشلونة للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع كاسادو، الذي يُعد أحد الخيارات المفضلة لدى النادي السعودي لتعزيز المنظومة الدفاعية، وفقاً لما ذكره الصحافي ساشا تافوليري.
ويرغب الأهلي في إقناع برشلونة بالموافقة على رحيل اللاعب، في الوقت الذي يعتقد فيه النادي السعودي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع كاسادو بشأن الشروط الشخصية للعقد، في حال حصوله على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
ويبلغ كاسادو 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط الدفاعي، إلى جانب قدرته على شغل أدوار دفاعية مختلفة، وتدرج في أكاديمية برشلونة قبل وصوله إلى الفريق الأول.