ليفركوزن يمدد تعاقده مع رئيسه كارو ومديره رولفس

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم في بيان، السبت، تمديد تعاقده مع الرئيس التنفيذي فرناندو كارو، والمدير الرياضي سيمون رولفس.

وسيستمر كارو في منصيبه حتى 30 يونيو (حزيران) 2029، بينما سيظل رولفس في

منصبه حتى 30 يونيو 2031.

وقال فيرنر فيننغ، رئيس لجنة المساهمين في ليفركوزن: «قدم فرناندو كارو وسايمون رولفس عملاً استثنائياً في تطوير باير خلال السنوات الأخيرة. وأكبر النجاحات الرياضية في تاريخ نادينا هي نتيجة لعملهما، تماماً مثلما هو الحال بالنسبة للتطور المستدام للنادي كله».

ويتولى كارو قيادة إدارة النادي منذ عام 2018، بينما انضم رولفس، لاعب ليفركوزن السابق، إلى الإدارة في عام 2022.

وخلال فترتهما، فاز ليفركوزن بأول ألقابه في الدوري الألماني وكأس ألمانيا في 2024.

وقال رولفس: «وضعنا معاً أساساً قوياً نعتزم مواصلة البناء عليه. هدفنا هو وضع باير في مكانة تتيح له المنافسة بانتظام مع أفضل الفرق في أوروبا».

وأضاف كارو: «باير تطور بشكل جيد للغاية في السنوات الأخيرة. يمكننا أن نفخر بهذا. في الوقت نفسه، نريد، وسنظل، متعطشين لتحقيق المزيد من النجاحات».