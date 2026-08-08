أتالانتا يهزم شالكه بثلاثية وساسولو يسقط أمام أوغسبورغ ودياً

حقق أتالانتا الإيطالي فوزاً كبيراً على مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف دون رد، السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وافتتح جانلوكا سكاماكا التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 30، مستفيداً من تمريرة الوافد الجديد جانلوكا غايتانو، قبل أن يضيف لازار ساماردزيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39 إثر هجمة مرتدة.

واختتم نيكولا كرستوفيتش ثلاثية الفريق الإيطالي في الدقيقة 87، بعد جهد فردي داخل منطقة الجزاء.

وفي مباراة ودية أخرى، خسر ساسولو الإيطالي أمام مضيفه أوغسبورغ الألماني 3-2.

وتقدم ساسولو مبكراً عبر أندريا بينامونتي من ركلة جزاء حصل عليها جوش دويغ، قبل أن يضيف كريستيان فولباتو الهدف الثاني بعد جهد فردي أنهاه بتجاوز حارس المرمى.

ونجح أوغسبورغ في قلب النتيجة بتسجيل 3 أهداف عن طريق روبن فيلهاور وأنطون كادي وهينيس بيرنز، ليخرج بانتصار 3 - 2.