بايرن ميونيخ يدعو أندية «البوندسليغا» إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية

دعا مسؤولو نادي بايرن ميونيخ أندية الدوري الألماني إلى تكثيف جولاتها الخارجية والانفتاح بصورة أكبر على الأسواق الدولية، مؤكدين أن تعزيز الحضور العالمي مسؤولية جماعية لا تقتصر على نادٍ واحد.

وقال رئيس النادي، هيربرت هاينر، قبل المباراة الودية أمام أستون فيلا في هونغ كونغ: «التوسع الدولي ليس مهمة نادٍ واحد، بل يجب أن نعمل جميعاً معاً من أجل الدوري الألماني، وعلى (البوندسليغا) أن تتبنى هذا التوجه بشكل واضح».

ويخوض بايرن ميونيخ حالياً جولته الصيفية استعداداً للموسم الجديد، التي شملت أيضاً محطة في كوريا الجنوبية.

وأضاف هاينر: «نحتاج إلى دعم أكثر فاعلية من جميع أندية الدوري الألماني، وليس من نادٍ أو اثنين فقط».

من جانبه، قال روفن كاسبر، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في النادي، إن بعض الأندية لا تزال تنظر إلى التوسع الدولي باعتباره أمراً ثانوياً، مؤكداً أن ذلك لم يعد يتناسب مع واقع كرة القدم الحديثة.

وأضاف: «من واجب الجميع التوجه إلى مختلف أنحاء العالم، وعلى زملائنا أن يدركوا أننا لسنا وحدنا من يقود مسيرة التوسع الدولي، بل يجب عليهم أيضاً السفر إلى الخارج، فهذا أمر ضروري، ولا يحدث بالقدر الكافي حالياً».

وأشار كاسبر إلى أن الجولة الصيفية الحالية حققت نجاحاً كبيراً، موضحاً أن الإقبال الجماهيري كان لافتاً، كما سجل النادي رقماً قياسياً جديداً في مبيعات منتجاته الرسمية خلال الجولة.