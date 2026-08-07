فابيان ريس: انتقادات انتقالي إلى فولفسبورغ أثرت فيّ شخصياً

اعترف فابيان ريس، المنضم هذا الصيف إلى فولفسبورغ قادماً من هيرتا برلين، بأن موجة الانتقادات التي رافقت انتقاله أثرت فيه على الصعيد الشخصي.

وقال ريس، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»: «أي حديث بخلاف ذلك سيكون كذباً»، مضيفاً: «أحياناً تتحول المشاعر الإيجابية إلى خيبة أمل أو غيرة، وأحياناً، للأسف، إلى كراهية».

وطلب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً تفهم قراره، موضحاً أن هيرتا برلين كان بحاجة إلى تحسين وضعه المالي، وأن إدارة النادي أبلغته بضرورة بيع عدد من أبرز اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف: «قيل لي: انتبه يا فابيان، نحن بحاجة إلى توفير الأموال، وبالنسبة لك فإن الانتقال سيكون أفضل فرصة لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتك».

وأشار إلى أن رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين غيّر أيضاً نظرته إلى مستقبله داخل هيرتا برلين.

وأثار انتقال ريس إلى فولفسبورغ غضب جماهير هيرتا، خصوصاً أنه كان قد جدد عقده مع النادي حتى عام 2030 في العام الماضي.

وقال: «كان تجديد العقد تعبيراً واضحاً عن التزامي تجاه النادي والمدينة، لذلك أتفهم الجدل الذي أثاره انتقالي عندما ينظر الناس إلى ما حدث من الخارج من دون معرفة التفاصيل الداخلية. قد يبدو الأمر وكأنني تراجعت عن موقفي، لكن ذلك ليس صحيحاً».

وختم قائلاً: «كانت برلين أجمل مرحلة في حياتي حتى الآن»، مؤكداً أن حلمه كان دائماً اللعب في الدوري الألماني، وأنه يرى في فولفسبورغ أفضل فرصة لتحقيق هذا الهدف على المدى الطويل.