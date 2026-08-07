وكالة مكافحة المنشطات الألمانية توصي بإيقاف أوين أنساه 4 سنوات

أوصت الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا) بإيقاف العدَّاء أوين أنساه لمدة أربع سنوات، بعد اتهامه بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات إثر رفضه الخضوع لاختبار للكشف عن المنشطات.

ويُعدّ أنساه صاحب الرقم القياسي الألماني في سباق 100 متر، وكان ضمن قائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة أوروبا لألعاب القوى في برمنغهام، قبل فتح التحقيق بحقه.

وأوضحت الوكالة أن الرياضي خالف لوائح مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الألماني لألعاب القوى، مشيرة إلى أنه في حال اعتماد توصيتها، ستُخفَّض العقوبة تلقائياً إلى ثلاث سنوات.

من جانبه، أكد أنساه في بيان بعثه إلى الاتحاد الألماني لألعاب القوى أنه كان يستعد للسفر إلى ملتقى الدوري الماسي في موناكو يوم 9 يوليو (تموز)، عندما وصل مسؤول فحص المنشطات خارج الفترة الزمنية التي كان قد حددها مسبقاً لإجراء الاختبار.

وأوضح أنه كان متأخراً عن موعد سفره، ولم يتمكن من تقديم العيّنة في الوقت المتاح، خاصة أنه كان قد استخدم دورة المياه قبل وصول المفتش مباشرة.

وأشار إلى أنه خضع لفحص من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في اليوم التالي، الموافق 10 يوليو، ثم لفحص آخر من الوكالة الألمانية يوم 13 يوليو.

وأمهلت «نادا» العدَّاء 20 يوماً لاتخاذ قرار بشأن قبول نتائج التحقيق أو طلب إحالة القضية إلى إجراءات تأديبية أمام محكمة التحكيم الرياضي الألمانية.

كما أوصت الوكالة بإلغاء جميع نتائج أنساه ابتداءً من 9 يوليو وحتى بدء تنفيذ الإيقاف المؤقت أو صدور القرار النهائي؛ ما يعني تجريده من لقبي بطولة ألمانيا في سباقي 100 و200 متر اللذين أحرزهما في مدينة بوخوم أواخر يوليو.