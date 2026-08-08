مدرب روما ينتقد أداء فريقه بعد الخسارة أمام برايتون ودياً

أبدى جيان بييرو غاسبريني، المدير الفني لروما، استياءه من أداء فريقه بعد الخسارة أمام برايتون الإنجليزي بثلاثية نظيفة في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ولم يقدم روما نتائج مقنعة خلال فترة الإعداد؛ إذ تعادل 3-3 مع كان الفرنسي بعدما كان متقدماً بثلاثة أهداف، وخسر 4-1 أمام كارديف سيتي، قبل سقوطه أمام برايتون 3-0.

وجاء الانتصار الوحيد للفريق خلال مبارياته التحضيرية أمام نيوبورت كاونتي بنتيجة 4-1، في حين يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني السبت المقبل.

البرازيلي ويسلي مدافع روما يتنافس على الكرة مع البرتغالي جواو كوستينيا مدافع برايتون (أ.ف.ب)

وقال غاسبريني عقب مواجهة برايتون: «بلا شك قدمنا أداءً سيئاً اليوم. تدربنا بشكل جيد هذا الأسبوع، لكننا لعبنا بصورة سيئة في المباراة».

وأضاف: «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقوتنا كفريق؛ لأننا لم نلعب كفريق أساساً، وافتقدنا التركيز».

وأشار مدرب روما إلى أن عودة عدد من اللاعبين من كأس العالم ربما أثرت في جاهزيتهم، مضيفاً: «ربما يشعرون بالإرهاق، وعلينا التحلي بالصبر حتى يتعافوا بشكل كامل».