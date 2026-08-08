برشلونة وريال مدريد ينعيان خورخي ميسي

قدّم ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، السبت، تعازيهما في وفاة خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووجَّها رسالتي دعم ومواساة إلى لاعب برشلونة السابق وأفراد عائلته.

ونشر برشلونة بياناً أعرب فيه عن «خالص تعازيه» في وفاة خورخي ميسي، مؤكداً أن أسرة النادي بأكملها تتقدم بمواساتها إلى عائلة ميسي.

كما وجَّه النادي الكتالوني الشكر إلى خورخي ميسي على «التزامه تجاه النادي»، وعلى ثقته ببرشلونة خلال بدايات مسيرة نجله، والسنوات التي شهدت تألقه وتحقيقه أبرز إنجازاته مع الفريق، قبل أن يختتم بيانه بعبارة «ارقد بسلام».

كذلك أعرب ريال مدريد أيضاً عن حزنه لوفاة خورخي ميسي، وذكر في بيان أن النادي ورئيسه ومجلس إدارته «يأسفون بشدة» لوفاته.

وتوفى خورخي ميسي في أحد مستشفيات مدينة روزاريو الأرجنتينية عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض.