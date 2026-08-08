سان جيرمان يتعادل وديّاً أمام يونايتد

تعادل باريس سان جيرمان بطل أوروبا وفرنسا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-1، السبت، في مدينة غوتنبرغ السويدية، في آخر مبارياته التحضيرية قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء، في الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، وذلك في ظل اعتماده على تشكيلة شابة مع عودة عدد من لاعبيه الدوليين.

وافتتح السنغالي إبراهيم مباي التسجيل مبكراً لسان جيرمان في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الكاميروني برايان مبويمو التعادل ليونايتد في الدقيقة 32، في مباراة صنع خلالها «الشياطين الحمر» الفرص الأخطر رغم استحواذ النادي الباريسي على الكرة.

وأجرى المدرب الإسباني لويس إنريكي تغييرين فقط على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة التي خسرها الفريق أمام ريال مايوركا الإسباني 0 - 3 قبل 3 أيام، مع الدفع خصوصاً بالإكوادوري باتشو في قلب الدفاع، وظهر الفريق بصورة أكثر تماسكاً هذه المرة.

ولم يبدأ إنريكي المباراة بأي من لاعبيه الأربعة العائدين من المشاركة في كأس العالم، وهم البرتغاليون جواو نيفيش ونونو منديش وفيتينيا والبرازيلي ماركينيوس، لكنه أشركهم جميعاً في الوقت نفسه خلال النصف الساعة الأخيرة.