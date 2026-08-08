«جائزة بريطانيا للموتو جي بي»: مارتن متسابق أبريليا يوسع صدارته بفوزه بسباق السرعة

تفوّق الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق أبريليا من البداية إلى النهاية ليفوز بسباق السرعة ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، ويوسع صدارته لبطولة العالم للدراجات النارية، السبت، على حلبة سيلفرستون، في وقت احتلت فيه دراجات الصانع الإيطالي المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج.
وجاء الياباني آي أوجورا، متسابق تراكهاوس في المركز الثاني، يليه زميل مارتن في أبريليا ماركو بيتسيكي في المركز الثالث، بينما تعرضت آمال متسابق دوكاتي مارك ماركيز، في تعزيز حظوظه بالمنافسة على اللقب لانتكاسة، بعدما انطلق من المركز السادس، وأنهى السباق في المركز التاسع.
وبهذا الفوز، رفع مارتن، الذي انطلق من المركز الأول، رصيده إلى 220 نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما يحتل أوجورا المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف المتسابق الإسباني. وعانى ماركيز من تآكل الإطارات في اللفات الأخيرة، واكتفى بحصد النقطة الأخيرة المتاحة، بعدما لحق به المتصدرون، واقتربوا منه، مع الوصول إلى خط النهاية.