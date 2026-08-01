اتحاد الكرة المصري: ندعم إنفانتينو... وتراجعه دليل احترام لوجهات النظر

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو بإلغاء مقترح لإنشاء شركة خاصة تابعة للفيفا لتعظيم الاستفادة من بيع حقوق البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وذلك بعد تلقيه ملاحظات وتعليقات من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

وقال الاتحاد المصري، في بيان رسمي باللغة الإنجليزية مساء السبت: «القيادة الحقيقية تظهر في الاستماع إلى الاتحادات الأعضاء والعمل بما يخدم مصالح مجتمع كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على أفضل وجه».

وأضاف أن قرار إنفانتينو بالتراجع عن مقترحه من شأنه أن يعزز وحدة أسرة كرة القدم العالمية، ويؤكد على روح التواصل والتشاور واحترام وجهات النظر المختلفة لأعضاء الفيفا.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه أنه متفائل بأن الفيفا وأعضاءه سيعملون معاً لتحقيق الأهداف المشتركة، مشدداً في ختام البيان على ثقته الكاملة في إنفانتينو ودعمه المستمر لأي مبادرات تفيد الاتحادات الأعضاء في الفيفا ومستقبل كرة القدم العالمية.