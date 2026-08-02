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الرياضة رياضة عالمية

الهلال يستهدف ريان... الموهبة البرازيلية الصاعدة

اللاعب البرازيلي ريان (رويترز)
اللاعب البرازيلي ريان (رويترز)
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الهلال يستهدف ريان... الموهبة البرازيلية الصاعدة

اللاعب البرازيلي ريان (رويترز)
اللاعب البرازيلي ريان (رويترز)

يستعد نادي الهلال لتقديم عرض رسمي لنادي بورنموث لضم اللاعب البرازيلي ريان البالغ من العمر 19 عاماً، وفقاً لمصادر صحيفة «غلوبو» البرازيلية.

وأكدت ذات المصادر أن نادي الهلال يخطط للاستثمار في ريان لتعويض رحيل البرازيلي مالكوم بعد ثلاث سنوات قضاها في النادي؛ إذ لم يعد مالكوم ضمن خطط سيموني إنزاغي لموسم 2026/ 2027، ويدرس مجلس الإدارة بالفعل إيجاد بديل له مع متابعة عروض بيعه.

ولفت نجاح ريان الفوري في الدوري الإنجليزي الممتاز وأداؤه المميز في كأس العالم العديد من الأندية حيث كان لاعباً أساسياً مع المنتخب الوطني البرازيلي خلال كأس العالم.

وأكدت المصادر أن نادي الهلال ينظر إلى ريان على أنه لاعب متكامل، شاب، يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وقابل لإعادة البيع إذا لزم الأمر في المستقبل. ويدرس نادي الهلال الشروط لإقناع نادي بورنموث واللاعب بإتمام الصفقة، ويخطط لمزيد من التواصل المباشر في الأسابيع المقبلة.

ودفع بورنموث الإنجليزي 35 مليون يورو للتعاقد مع ريان من فاسكو دي غاما في بداية عام 2026، ويدرك الهلال الحاجة إلى استثمار كبير، لكنه على استعداد لعدم التهاون في الإنفاق على اللاعب الذي يحظى بتقدير كبير في العالم.

وشارك ريان في أربع مباريات من مباريات البرازيل في كأس العالم، ثلاث منها كأساسي، وصنع هدفاً واحداً، وقد عاد اللاعب بالفعل إلى بورنموث للتدريب استعداداً للموسم الجديد.

يُذكر أن المدير الفني الحالي لنادي الهلال ‏سايمون فرانسيس هو من تعاقد مع ريان عندما كان مديراً رياضياً لنادي بورنموث في الموسم الماضي.

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