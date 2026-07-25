«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

وانسحبت اللاعبة المصرية المصنفة رقم 55 عالمياً من المباراة في المجموعة الثانية بسبب عدم قدرتها على استكمال المباراة، في حين كانت كورباتش، المصنفة رقم 71، قد تفوقت في المجموعة الأولى بنتيجة 1/6.

وستقام المباراة النهائية الأحد بين كورباتش والمجرية آنا بوندار التي تأهلت في وقت سابق من السبت.

وتأهلت بوندار أولاً إلى المباراة النهائية بالبطولة، وذلك بعد فوزها على الأرمينية يلينا أفانيسيان في الدور قبل النهائي.

ونجحت بوندار في الوصول إلى النهائي، وذلك بعد فوزها على أفانيسيان في مباراة من ثلاث مجموعات بواقع 6/7 و6/4 و6/7.

وخاضت آنا بوندار نهائي العام الماضي في هامبورغ، ونجحت في نسخة العام الحالي في الفوز على لاعبات من اليابان وألمانيا وأرمينيا لتصل إلى المربع الذهبي من البطولة، لتواجه منافسة أرمينية أخرى وهي يلينا أفانيسيان التي خاضت مشواراً طويلاً في البطولة بدأ من التصفيات.