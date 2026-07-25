ميلان يتعادل بصعوبة مع سيلتيك الاسكوتلندي وديّاً

استهل المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لإيه سي ميلان مشواره مع العملاق الإيطالي بالتعادل بشق الأنفس مع سيلتيك الاسكوتلندي بنتيجة 2 - 2، السبت، في أولى المباريات الودية للفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

أنهى سيلتيك بطل الدوري الاسكوتلندي الشوط الأول من المباراة الودية متقدماً بهدفين سجلهما كاميلو دوران وجيمس فورست في الدقيقتين 11 و28 بسبب أخطاء دفاعية قاتلة لفريق ميلان.

وبين الشوطين دفع أموريم باللاعب الشاب فرانشيسكو كاماردا من على مقاعد البدلاء.

وكافأ كاماردا (18 عاماً) مدربه البرتغالي بعدما سجل هدفين في غضون خمس دقائق، حيث قلص الفارق بركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 52 أضاف كاماردا الهدف الثاني له ولفريقه بضربة رأس بعد عرضية رائعة من زميله النيجيري صامويل تشوكويزي.

في المقابل، لم يستفد البديل الآخر ماريو جيلا من مشاركته بل غادر الملعب متأثراً بإصابة عضلية بعد 20 دقيقة فقط ليجبر روبن أموريم على استبداله.

وسيلعب ميلان مباريات ودية أخرى خلال الصيف الجاري أمام جاره إنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين أيام 5 و8 و15 أغسطس (آب).

وتعاقد ميلان مع أموريم (41 عاماً) في يونيو (حزيران) الماضي سعياً لتصحيح مسار الفريق بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليقرر النادي إقالة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.