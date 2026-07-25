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نقاشات سعودية – جنوب أفريقية حول مجالات التعاون الدفاعي

وزير الدفاع السعودي خلال استقباله نظيرته الجنوب أفريقية بالرياض في ديسمبر 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي خلال استقباله نظيرته الجنوب أفريقية بالرياض في ديسمبر 2024 (واس)
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نقاشات سعودية – جنوب أفريقية حول مجالات التعاون الدفاعي

وزير الدفاع السعودي خلال استقباله نظيرته الجنوب أفريقية بالرياض في ديسمبر 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي خلال استقباله نظيرته الجنوب أفريقية بالرياض في ديسمبر 2024 (واس)

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع أنجي موتشيكجا وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجنوب أفريقيا، السبت، مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان مع أنجي موتشيكجا، سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

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