نقاشات سعودية – جنوب أفريقية حول مجالات التعاون الدفاعي

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع أنجي موتشيكجا وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجنوب أفريقيا، السبت، مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين.

بحثت في اتصالٍ هاتفي مع معالي وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين بلدينا الصديقين، واستعرضنا سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 25, 2026

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان مع أنجي موتشيكجا، سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.