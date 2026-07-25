«دورة براغ»: الأوكرانية سنيغور إلى النهائي

تستعد الأوكرانية داريا سنيغور لأول مباراة نهائية في مسيرتها ببطولات رابطة محترفات التنس بتأهلها لنهائي بطولة براغ المفتوحة «فئة 250 نقطة» المقامة على الملاعب الصلبة.

صعدت سنيغور المصنفة 54 عالمياً بالفوز بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3 على التشيكية تيريزا فالنتوفا في مباراة استغرقت ساعتين، السبت.

وفي النهائي، تنتظر اللاعبة الأوكرانية الفائزة من مباراة قبل النهائي الثانية بين النمساوية ليلي تاجر (المصنفة 74) والتشيكية باربورا كريتشيكوفا (المصنفة 26).

وسبق أن تأهلت داريا سنيغور لقبل نهائي بطولة كلوج في رومانيا خلال فبراير (شباط) الماضي.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة براغ المفتوحة للتنس 283 ألف و347 دولاراً أميركياً.