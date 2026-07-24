سامرفيل يصل معسكر الهلال وسط ترحيب إنزاغي وبنزيمه

انضم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الوافد الجديد لنادي الهلال، إلى معسكر الفريق في النمسا، وسط استقبال حار خصوصا من المدرب إنزاغي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمه.

وكان سامرفيل وصل ظهر الجمعة للنمسا، واتجه مباشرة إلى مقر إقامة بعثة الزعيم، للقيام بالتوقيع على عقد انتقاله رسمياً للهلال، والتقاط الصور الخاصة بالإعلان عن الصفقة، ليتجه اللاعب بعد ذلك فوراً للانضمام بشكل رسمي لبقية زملائه في المعسكر التدريبي.

ووجه النجم الهولندي رسالة لجماهير الزعيم بثها حساب النادي العاصمي على منصة «إكس»، قال فيها:«لا أستطيع الإنتظار للقائكم، كما أقول لزملائي في الفريق، لا أستطيع الانتظار للبدء، أراكم قريباً».