بيتي يفكر في مستقبله بعد الاكتفاء ببرونزية 100 متر صدر في ألعاب الكومنولث

تبددت آمال آدم بيتي في الفوز بميدالية ذهبية ثالثة في ألعاب الكومنولث ​في سباق 100 متر سباحة صدر أمس السبت، حيث اضطر السباح الإنجليزي إلى الاكتفاء بالبرونزية خلف الأسترالي سام ويليامسون.

واحتل بيتي المركز الثالث في غلاسغو بزمن قدره 59.65 ثانية، خلف ويليامسون (59.17) وفليب ناواكي المولود في جيرسي (59.34).

وقال ‌بيتي، الحائز ‌على ميداليتين ذهبيتين ​أولمبيتين ‌في ⁠هذا السباق، ​لهيئة الإذاعة ⁠البريطانية (بي.بي.سي) «أنا أبذل جهدا أكبر بكثير مما يظهر على لوحة النتائج.

الأمر مؤلم للغاية. عليّ أن أغير أسلوب تدريبي الآن لأن الأمر مؤلم حقاً». ومن المقرر أن يشارك السباح (31 عاماً) أيضاً في ⁠سباق 50 متراً في سباحة ‌الصدر في دورة ‌ألعاب الكومنولث، وهو أحد ​سباقات السرعة ‌التي أُضيفت إلى برنامج أولمبياد لوس أنجليس ‌2028.

وقال بيتي، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متراً، «هل سباق 100 متر لا يزال خياراً ممكناً؟ لا أعرف. ربما ‌يكون سباق 50 متراً نقطة تفوقي بفضل قوتي البدنية. بالنسبة للأولمبياد ⁠ربما ⁠يكون ذلك أكثر واقعية لكن من المبكر جداً الجزم بذلك». رغم هذه الانتكاسة، لا يزال بيتي مصمماً على المشاركة في لوس أنجليس 2028، مضيفاً: «أعلم أنني سباح سريع. أعلم أنني أستطيع تقديم أداء ممتاز لأنني فعلت ذلك من قبل. هذه المهارة لا تختفي بين يوم وليلة.

يتطلب ذلك ​مني أن ​أدرس أسلوبي وأرى كيف يمكنني الوصول إلى تلك السرعة مرة أخرى».